Пенсії "для обраних" існують: хто має право і які космічні суми платять

В Україні для окремих категорій громадян передбачено спеціальний порядок пенсійного забезпечення, який відрізняється від загальних правил. Такі виплати призначаються за окремими законами для певних професій і зазвичай є вищими, ніж пенсії у межах солідарної системи.

Що таке спецпенсії та хто їх отримує?

В Україні існує окремий сегмент пенсійного забезпечення, який суттєво відрізняється від стандартної системи. Це так звані спецпенсії або виплати, що призначаються за окремими законами для визначених категорій і часто значно перевищують середній рівень пенсій, пояснює Пенсійний фонд.

До цієї групи належать насамперед судді, прокурори, частина державних службовців, військовослужбовці та працівники зі шкідливими умовами праці. Для них діють особливі правила як щодо віку виходу на пенсію, так і механізму розрахунку виплат.

Судді після завершення кар’єри отримують довічне грошове утримання, яке може становити близько 50% від винагороди чинного судді. У прокурорів цей показник сягає приблизно 60% від заробітної плати за наявності необхідної вислуги років.

Схожий підхід застосовується і до частини державних службовців, які набули стаж до 2016 року. Для них також діє прив’язка до заробітку, що дозволяє отримувати виплати вищі за стандартні.

Окрему категорію становлять військові та силовики. Вони мають право на пенсію за вислугу років, часто у більш ранньому віці — інколи вже після 45 років. Розмір виплат може досягати до 70% грошового забезпечення, що суттєво відрізняється від звичайних пенсій.

Не менш важливою є категорія працівників із важкими та шкідливими умовами праці: у гірничій та металургійній галузях. Для них передбачено зниження пенсійного віку, а іноді навіть можливість виходу на пенсію незалежно від віку за наявності достатнього спеціального стажу.

Чи є обмеження у розмірі спецпенсій?

Водночас навіть для таких виплат діють обмеження. У 2026 році встановлено граничний рівень: якщо пенсія перевищує десять прожиткових мінімумів (понад 25 900 гривень), до суми застосовуються понижувальні коефіцієнти. Чим більша виплата, тим суттєвіше обмеження, зауважує ПФУ.

Зверніть увагу! Виняток становлять окремі категорії, зокрема ветерани, учасники бойових дій та родини загиблих військових, бо для них такі обмеження не застосовуються.

Таким чином, попри репутацію "космічних" виплат, спецпенсії мають складну систему розрахунку та обмежень. Їхній реальний розмір залежить не лише від посади, а й від стажу, дати його набуття та чинних бюджетних правил.

