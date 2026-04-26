Что такое спецпенсии и кто их получает?

В Украине существует отдельный сегмент пенсионного обеспечения, который существенно отличается от стандартной системы. Это так называемые спецпенсии или выплаты, назначаемые по отдельным законам для определенных категорий и часто значительно превышают средний уровень пенсий, объясняет Пенсионный фонд.

К этой группе относятся прежде всего судьи, прокуроры, часть государственных служащих, военнослужащие и работники с вредными условиями труда. Для них действуют особые правила как относительно возраста выхода на пенсию, так и механизма расчета выплат.

Судьи после завершения карьеры получают пожизненное денежное содержание, которое может составлять около 50% от вознаграждения действующего судьи. У прокуроров этот показатель достигает примерно 60% от заработной платы при наличии необходимой выслуги лет.

Похожий подход применяется и к части государственных служащих, которые приобрели стаж до 2016 года. Для них также действует привязка к заработку, что позволяет получать выплаты выше стандартных.

Отдельную категорию составляют военные и силовики. Они имеют право на пенсию за выслугу лет, часто в более раннем возрасте - иногда уже после 45 лет. Размер выплат может достигать до 70% денежного обеспечения, что существенно отличается от обычных пенсий.

Не менее важной является категория работников с тяжелыми и вредными условиями труда: в горной и металлургической отраслях. Для них предусмотрено снижение пенсионного возраста, а иногда даже возможность выхода на пенсию независимо от возраста при наличии достаточного специального стажа.

Есть ли ограничения в размере спецпенсий?

В то же время даже для таких выплат действуют ограничения. В 2026 году установлен предельный уровень: если пенсия превышает десять прожиточных минимумов (более 25 900 гривен), к сумме применяются понижающие коэффициенты. Чем больше выплата, тем существеннее ограничения, отмечает ПФУ.

Обратите внимание! Исключение составляют отдельные категории, в частности ветераны, участники боевых действий и семьи погибших военных, потому что для них такие ограничения не применяются.

Таким образом, несмотря на репутацию "космических" выплат, спецпенсии имеют сложную систему расчета и ограничений. Их реальный размер зависит не только от должности, но и от стажа, даты его приобретения и действующих бюджетных правил.

