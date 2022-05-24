SpaceX планує залучити новий капітал у розмірі 1,7 мільярда доларів: як це вплинуло на компанію

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX залучає новий раунд фінансування. У рамках цього процесу оцінка приватної компанії зросла приблизно до 127 мільярдів доларів.

Космічна компанія Маска має на меті залучити нового капіталу у розмірі 1,725 мільярда доларів, за ціною акцій на рівні 70 доларів за штуку.

Варте уваги Виклики для агросектору: як заробити на глобальному зростанні цін на продовольство

Компанія Ілона Маска планує залучити новий капітал

Примітно, що в лютому SpaceX розділила ціну своїх акцій 10 до 1, що знизило вартість звичайних активів до 56 доларів за штуку – при цьому нова оцінка представляє зростання на 25%.

Водночас SpaceX також проводить вторинний продаж активів інсайдерам компанії та акціонерам на суму до 750 мільйонів доларів. Компанія регулярно проводить ці вторинні пропозиції як спосіб для давніх акціонерів продавати акції. Варто також враховувати, що SpaceX залишається приватною компанією з моменту її заснування більше ніж 20 років тому.

Вперше про плани SpaceX залучити новий капітал повідомила газета The New York Post. У матеріалі йшлося про те, що наразі ця пропозиція має "незначний попит", з посиланням на анонімні джерела.

На момент створення цього матеріалу, особистий капітал Ілона Маска Forbes оцінює у 209,9 мільярда доларів. За версією Bloomberg, він володіє статками у розмірі 204 мільярдів доларів. Додамо, що на днях Ілон Маск втратив 10 мільярдів доларів за добу на фоні появи новин про сексуальні домагання проти бізнесмена. Мільярдер все ще залишається найзаможнішою людиною у світі.

Більше новин про Маска і його компанії:

Коливання з особистими статками це давно вже не новина. Зокрема, зовсім недавно Маск заявив, що більше не буде підтримувати демократів у США.

На фоні цього капітал бізнесмена зменшився на понад 12 мільярдів доларів за добу. Причиною цього стало знецінення акцій виробника електрокарів Tesla.

Цікаво – за день розкупили 800 тисяч марок від "Укрпошти": дивитися відео