SpaceX планирует привлечь новый капитал в размере 1,7 миллиарда долларов: как это повлияло на компанию

Космическая компания Илона Маска SpaceX привлекает новый раунд финансирования. В рамках этого процесса оценка частной компании выросла примерно до 127 миллиардов долларов.

Цель космической компании Маска привлечь новый капитал в размере 1,725 миллиарда долларов, по цене акций на уровне 70 долларов за штуку.

Стоит внимания Вызовы для агросектора: как заработать на глобальном росте цен на продовольствие

Компания Илона Маска планирует привлечь новый капитал

Примечательно, что в феврале SpaceX разделила цену своих акций 10 к 1, что снизило стоимость обычных активов до 56 долларов за штуку – при этом новая оценка представляет рост на 25%.

В то же время SpaceX также производит вторичную продажу активов инсайдерам компании и акционерам на сумму до 750 миллионов долларов. Компания регулярно проводит эти вторичные предложения как способ для давних акционеров продавать акции. Следует также учитывать, что SpaceX остается частной компанией с момента ее основания более 20 лет назад.

Впервые о планах SpaceX привлечь новый капитал сообщила газета The New York Post. В материале говорилось, что сейчас это предложение имеет "незначительный спрос", со ссылкой на анонимные источники.

На момент создания этого материала, личный капитал Илона Маска Forbes оценивает в 209,9 миллиарда долларов. По версии Bloomberg, он владеет состоянием в размере 204 миллиардов долларов. Добавим, что на днях Илон Маск потерял 10 миллиардов долларов за сутки на фоне появления новостей о сексуальных притязаниях против бизнесмена. Миллиардер все еще остается самым богатым человеком в мире.

Больше новостей о Маске и его компаниях:

Колебания с личным состоянием давно уже не новость. В частности, совсем недавно Маск заявил, что больше не будет поддерживать демократов в США.

На фоне этого капитал бизнесмена уменьшился более чем на 12 миллиардов долларов за сутки. Причиной тому стало обесценивание акций производителя электрокаров Tesla.

Интересно – за день раскупили 800 тысяч марок от "Укрпочты": смотрите видео