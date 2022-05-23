Генеральний директор Tesla Ілон Маск втратив мільярди доларів зі своїх статків після того, як з’явилися звинувачення в сексуальних домаганнях проти бізнесмена.

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Ілон Маск втратив понад 10 мільярдів доларів за добу

У попередній четвер статки Ілона Маска оцінювали у 212 мільярдів доларів, згідно з даними Bloomberg. Після появи новин про звинувачення щодо мільярдера його капітал обвалився відразу до 201 мільярда доларів. На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює статки бізнесмена у 208,6 мільярда доларів.

Згідно з Insider, SpaceX, космічна компанія Ілона Маска, заплатила бортпровідниці 250 тисяч доларів за врегулювання позову проти бізнесмена щодо сексуальних домагань, які нібито мали місце у 2018 році. Ілон Маск заперечує ці звинувачення.

Мільярдеру належить приблизно 47% активів SpaceX. Минулого тижня компанію оцінили у 125 мільярдів доларів. Проте, варто пам'ятати, що SpaceX – це приватна компанія, тому її оцінка не змінюється сильно змінюється день за днем.

До теми! Найбільше на статки бізнесмена впливає динаміка акцій компанії Tesla. Згідно з даними BBC, Ілону Маску належить приблизно 15% виробника електрокарів. Після останніх новин про мільярдера, цінні папери компанії обвалилися на 6,4%.

Загалом за оцінкою Bloomberg, з початку року Маск став біднішим на більше ніж 69 мільярдів доларів. Частково це пов’язано з тим, що ціна акцій Tesla впала на фоні глобального розпродажу акцій, оскільки інвестори стурбовані станом світової економіки.

Нагадаємо, що у 2021 році статки Маска сягнули 302 мільярдів доларів. Він став першою людиною у світі, яка досягнула такого результату.

доларів. Він став першою людиною у світі, яка досягнула такого результату. Водночас станом на 23 травня вартість акцій виробника електрокарів коливається на рівні 668,95 долара за штуку.

за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 693,038 мільярда доларів, згідно з Yahoo!Finance.

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