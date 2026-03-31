Хто з українців отримає 1500 гривень допомоги у квітні

У квітні частина українців зможе отримати спеціальну грошову допомогу. Така адресна підтримка складає – 1 500 гривень. Хто саме зможе отримати ці гроші, читайте далі.

Хто має право на цю допомогу у квітні 2026?

Право на таку допомогу мають особи, кому, станом на 1 квітня 2026 року, призначено пенсію чи державну соціальну виплату, йдеться у постанові Кабміну № 341 "Деякі питання надання одноразової грошової доплати окремим категоріям населення".

Але і тут є умови. Особа, що претендує на таку допомогу, повинна мати загальний розмір пенсії не більш як 25 950 гривень (тобто, 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність).

Зверніть увагу! Під загальною пенсією мається на увазі основний розмір пенсій, з урахуванням всіх підвищень та доплат.

Тобто, вказана доплата може бути надана отримувачам:

страхових пенсій за віком;

по інвалідності

у зв'язку з втратою годувальника;

за вислугою років;

а також спецпенсій (такі надаються держслужбовцям, народним депутатам і так далі), повідомляє ПФУ.

Важливо! Отримувачі спецпенсій можуть отримати таку допомогу, якщо ці пенсіонери мають право на призначення виплати за віком у солідарній системі.

Також така доплата надається одержувачам:

пенсій по інвалідності;

та у зв'язку з втратою годувальника.

Умовою є те, що ці виплати мають бути призначені військовослужбовцям, держслужбовцям, постраждалим від аварії на ЧАЕС і так далі, згідно з визначеним переліком осіб.

Водночас особам, які брали безпосередню участь у захисті України та членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) таких осіб, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС доплата надається незалежно від розміру пенсії,

– вказує ПФУ.

Зауважте! Така доплата призначається автоматично.

Хто може отримати 1 500 гривень окрім пенсіонерів?