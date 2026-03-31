Кто имеет право на эту помощь в апреле 2026 года?

Право на такую помощь имеют лица, кому, по состоянию на 1 апреля 2026 года, назначена пенсия или государственная социальная выплата, говорится в постановлении Кабмина № 341 "Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной доплаты отдельным категориям населения".

Но и здесь есть условия. Лицо, претендующее на такую помощь, должно иметь общий размер пенсии не более 25 950 гривен (то есть, 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность).

Обратите внимание! Под общей пенсией имеется в виду основной размер пенсий, с учетом всех повышений и доплат.

То есть, указанная доплата может быть предоставлена получателям:

страховых пенсий по возрасту;

по инвалидности

в связи с потерей кормильца;

по выслуге лет;

а также спецпенсий (такие предоставляются госслужащим, народным депутатам и так далее), сообщает ПФУ.

Важно! Получатели спецпенсий могут получить такую помощь, если эти пенсионеры имеют право на назначение выплаты по возрасту в солидарной системе.

Также такая доплата предоставляется получателям:

пенсий по инвалидности;

и в связи с потерей кормильца.

Условием является то, что эти выплаты должны быть назначены военнослужащим, госслужащим, пострадавшим от аварии на ЧАЭС и так далее, согласно определенному перечню лиц.

В то же время лицам, которые принимали непосредственное участие в защите Украины и членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) таких лиц, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС доплата предоставляется независимо от размера пенсии,

– указывает ПФУ.

Обратите внимание! Такая доплата назначается автоматически.

