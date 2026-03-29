Чи зросте пенсія працюючих пенсіонерів у квітні?

У 2026 році перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів відбувається за встановленими правилами і не завжди означає автоматичне збільшення виплат, пише Пенсійний фонд.

Формально з 1 квітня держава проводить щорічний перегляд пенсій для тих, хто після призначення або попереднього перерахунку продовжував працювати.

Однак ключове значення має не сама дата, а наявність права на такий перерахунок. Таке право виникає, якщо після призначення пенсії накопичено не менше 24 місяців страхового стажу або якщо з моменту останнього перерахунку минуло два роки.

Зауважте! При цьому під час розрахунку можуть застосовувати різні підходи: або залишають попередню базу заробітку, або враховують нові доходи за період роботи - залежно від того, що дає кращий результат.

Тобто у квітні перерахунок відбувається автоматично, але це не гарантує максимального результату. Уважне ставлення до строків, розуміння умов перерахунку та своєчасне звернення до Пенсійного фонду дозволяють уникнути ситуацій, коли частина належних виплат фактично

Чи може пенсіонерам сам податися на перерахунок пенсії?

Водночас одна з ключових причин втрат полягає в тому, що багато пенсіонерів орієнтуються виключно на квітневий автоматичний перерахунок, пише ПФУ. Насправді чекати саме цієї дати не обов’язково. Якщо право на перегляд виникає раніше (наприклад, через два роки після призначення пенсії), доцільно подати заяву одразу.

Важливо! У такому разі підвищення почне діяти швидше, і пенсіонер не втратить частину виплат за період до чергового квітня.

Ще один нюанс пов’язаний із механізмом оптимізації заробітку. Під час перерахунку система може виключати з розрахунку періоди з найнижчими доходами, щоб підвищити середній показник. Водночас страховий стаж за ці місяці зберігається. Такий підхід не завжди є очевидним для отримувачів і може впливати на підсумкову суму пенсії.

