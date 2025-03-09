Українці накопичили сотні тисяч боргів

Так понад 9 мільйонів боргів наразі зафіксовано у Єдиному реєстрі боржників, передає 24 Канал з посилання на Опендатабот.

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Зокрема на 1,9% або 164 304 проваджень побільшало з моменту останнього оновлення Реєстру, яке відбулося у грудні 2024 року. До порівняння, до того, за пів року Реєстр виріс на 4,2%.

Найбільш помітно зросли борги за спецконфіскацією, стягнення майна за виконавчим документом та оплатне вилучення знаряддя правопорушення. У вигляді спецконфіскацій побільшало боргів на 14%. Йдеться про стягнення майна за рішенням суду у межах кримінальних справ, коли компенсація вартості майна не передбачається.

Цікаво! На 7% зросла кількість оплатних вилучень предметів, які стали або знаряддям правопорушення, або об’єктом. Третє місце займає зростання на 9% стягнення майна за виконавчим документом.

За що українці найчастіше потрапляють до реєстру

Дані свідчать, що найчастіше українці потрапляють до Реєстру за несплачені штрафи за порушення ПДР. Це 1,9 мільйона або 21,4% від загальної кількості.

Ще 20% складають борги за адміністративні правопорушення: понад 1,8 мільйона. Замикають трійку стягнення на користь державного бюджету — 18% або 1,6 мільйона,

— повідомляє Опендатабот.

Зверніть увагу! Майже 75% усіх боргів припадає на чоловіків.