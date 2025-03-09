Украинцы накопили сотни тысяч долгов

Так более 9 миллионов долгов пока зафиксировано в Едином реестре должников, передает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

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В частности, на 1,9% или 164 304 производств увеличилось с момента последнего обновления Реестра, которое состоялось в декабре 2024 года. Для сравнения, до того, за полгода Реестр вырос на 4,2%.

Наиболее заметно выросли долги по спецконфискации, взыскание имущества по исполнительному документу и возмездное изъятие орудия правонарушения. В виде спецконфискаций увеличилось долгов на 14%. Речь идет о взыскании имущества по решению суда в рамках уголовных дел, когда компенсация стоимости имущества не предусматривается.

Интересно! На 7% выросло количество оплатных изъятий предметов, которые стали или орудием правонарушения, или объектом. Третье место занимает рост на 9% взыскания имущества по исполнительному документу.

За что украинцы чаще всего попадают в реестр

Данные свидетельствуют, что чаще всего украинцы попадают в Реестр за неуплаченные штрафы за нарушение ПДД. Это 1,9 миллиона или 21,4% от общего количества.

Еще 20% составляют долги за административные правонарушения: более 1,8 миллиона. Замыкают тройку взыскания в пользу государственного бюджета - 18% или 1,6 миллиона,

- сообщает Опендатабот.

Обратите внимание! Почти 75% всех долгов приходится на мужчин.