Чому затримали соратника Орбана

У середу, 21 жовтня, правоохоронці затримали колишнього голову Нацбанку Дьордя Матолчі у справі про масштабне економічне шахрайство. Перед цим його допитали як підозрюваного, повідомляє Центральна слідча прокуратура Угорщини.

Справа бере початок у 2014 році, коли за керівництва чиновника регулятор створив фонди Pallas Athéné, передавши їм понад 266 мільярдів форинтів державних коштів, отриманих від курсових прибутків. Управління цими активами доручили компанії Optima, а у 2019 році фонди об'єднали в одну структуру – PADME.

За версією слідства, 28 лютого 2025 року, напередодні завершення повноважень Матолчі, було укладено фіктивну угоду з цінними паперами. Її метою нібито була передача контролю над майном особам, на яких ексочільник центробанку міг впливати й після відставки. Це дозволило б чоловікові разом зі своїм сином використовувати активи для інвестицій у власних інтересах.

Цікаво! Точний розмір збитків наразі встановити не вдалося. Однак за оцінкою прокуратури Угорщини, вони можуть значно перевищувати 500 мільйонів форинтів – поріг, від якого майнову шкоду в країні вважають особливо значною.

До слова, 71-річний Матолчі очолював Нацбанк протягом 2013 – 2025 років і тривалий час залишався близьким соратником Віктора Орбана. Утім, останнім часом їхні стосунки погіршилися буцімто через розбіжності в економічній політиці.

Нагадаємо, після зміни влади Угорщина взяла курс на масштабні фінансові перетворення, одним із головних завдань яких став перехід на євро, що має широку підтримку серед бізнесу.