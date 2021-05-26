Sony розширює горизонти: на яку ціль японський гігант готовий витрати майже 19 мільярдів доларів

Японська корпорація Sony планує розширити свій вплив у сфері розваг та ігор. Для досягнення цієї цілі компанія готова витратити майже 18,39 мільярда доларів.

Протягом трьох наступних років увага Sony буде прикута до стратегічних інвестицій.

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Sony розширює горизонти

Японський гігант має намір прискорити теми інвестування в мобільні та онлайн-сервіси. Ключова ціль – збільшити кількість клієнтів, які користуються послугами Sony, зі 160 мільйонів до 1 мільярда.

Компанія Sony з'явилася на ринку у. Сьогодні Sony Corporation входить до складу холдингу Sony Group. Візитними картками є професійна електроніка. Крім того, Sony є однією з найвпливовіших медійних компаній. За даними Yahoo!Finance , ринкова капіталізація компанії становить понаддоларів, акції торгуються на біржі на рівнідолара за актив.

Активи компанії Sony на біржі / Інфографіка Yahoo!Finance

Наступним кроком компанії стане оптимізація бізнесу в секторі споживчої електроніки. Це рішення продиктоване тим, що Sony все частіше робить акцент на фільмах, іграх та інших продуктах, які можна монетизувати на платформах на кшталт PlayStation.

Хвилю попиту на ігрову консоль PlayStation 5, яку Sony випустила на світовий ринок у листопаді. Проте, викликом для корпорації стала глобальна нестача чіпів. Існує ризик, що Sony не зможе задовольнити попит на популярний продукт. Саме на PlayStation 5 гігант робить ставку для заохочення завантажень онлайн-ігор та підписок на послуги з передплатою. Метою Sony на поточний фінансовий рік, який почався 1 квітня, є запуск на ринок 14,8 мільйона консолей PlayStation 5.