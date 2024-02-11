Китайська енергетична компанія Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co, яка також відома як CAPEIC, у 2023 році підписала контракт з представниками влади Талібану. Загалом китайська сторона зобов'язалася інвестувати у виробництво нафти в Афганістані 150 мільйонів доларів за перший рік, а до 2026 року – 540 мільйонів доларів.

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Китай інвестує у видобування нафти в Афганістані

Поточні інвестиції у виробництво нафти в Афганістані наразі оцінюють у 49 мільйонів доларів. Завдяки цьому обсяги виробництва зросли на понад 1100 метричних тонн сировини на день. Для розуміння, одна метрична тонна дорівнює 7,46 бареля нафти.

Згідно з даними від високопоставленого чиновника "Талібану" (терористичне угрупування, яке захопило владу в Афганістані у 2021 році після остаточного виведення військ США та відставки президента країни), який розмовляв з пресою на умовах анонімності, китайська компанія не змогла досягти своїх інвестиційних цілей через некоректну оцінку витрат. Ще одна причина – тримісячна затримка затвердження фінансового плану компанії владою Афганістану.

До теми! Китай – це найбільший імпортер нафти у світі. Для прикладу, зменшення чи збільшення обсягів імпортованої сировини на постійній основі впливає на динаміку цін на ринку.

У центрі уваги опинився басейн річки Амудар'я, яка з'єднує Афганістан та Узбекистан. Саме там, за даними Геологічної служби США від 2011 року, міститься 962 мільйони барелів нафти. Через це Китай має на меті вирити 22 додаткові свердловини у 2024 році. Основна мета – збільшити щоденні обсяги видобування нафти на приблизно 15 тисяч барелів.