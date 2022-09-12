Смерть королеви Єлизавети знаменує початок нової ери: які виклики стоять перед Британією

Смерть королеви Єлизавети ІІ по-справжньому сколихнула увесь світ. Для Великої Британії це не просто трагічна подія, але початок нової ери для країни зі складу G7.

Проте наразі початок нового періоду для Великої Британії, зокрема, пов'язують з економічною нестабільністю.

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Період масштабних змін для Британії

Наразі Велика Британія проходить через унікальні зміни. Нова лідерка уряду Ліз Трасс не просто зайняла цю посаду буквально за 2 дні до смерті королеви Єлизавети ІІ, але й буде вимушена працювати із серйозними викликами:

найгірші економічні перспективи для Великої Британії за багато років;

поглиблення кризи в енергетичному секторі;

зростання нерівності у суспільстві.

Всього за кілька годин до смерті королеви, яка була на престолі 70 років, Ліз Трасс почала роботу із формування своїх планів щодо розв'язання кризи вартості життя у Великій Британії. Зокрема, йдеться про масштабний пакет стимулів для допомоги британцям з оплатою рахунків за електроенергію.

Суми у платіжках жителів Великої Британії стрімко пішли вгору після повномасштабного нападу росії на Україну. Річ у тому, що до цього у країні все популярнішою ставала петиція щодо бойкоту оплати рахунків за електроенергію.

У британському Мінфіні додали, що пакет стимулів на понад 100 мільярдів фунтів стерлінгів має знизити рекордну інфляцію на 4 – 5 пунктів. Проте експерти вважають, що це може ще більше ускладнити завдання для Банку Англії щодо стримування рекордно високих цін, стимулюючи витрати на товари та заробітну плату.