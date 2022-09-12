Смерть королевы Елизаветы знаменует начало новой эры: какие вызовы стоят перед Великобританией
Источник:CNBC
Смерть королевы Елизаветы II по-настоящему всколыхнула весь мир. Для Великобритании это не просто трагическое событие, но начало новой эры для страны из состава G7.
Однако начало нового периода для Великобритании, в частности, связывают с экономической нестабильностью.
Актуально Выбор профессионалов: что мощные банки советуют делать в условиях кризиса
Период масштабных изменений для Великобритании
В настоящее время Великобритания проходит через уникальные перемены. Новый лидер правительства Лиз Трасс не просто занял этот пост буквально за 2 дня до смерти королевы Елизаветы II, но и будет вынужден работать с серьезными вызовами:
- худшие экономические перспективы для Великобритании за многие годы;
- углубление кризиса в энергетическом секторе;
- рост неравенства в обществе.
Всего за несколько часов до смерти королевы, которая была на престоле 70 лет, Лиз Трасс начала работу по формированию своих планов по разрешению кризиса стоимости жизни в Великобритании. В частности, речь идет о масштабном пакете стимулов для помощи британцам с оплатой счетов за электроэнергию.К теме! Суммы в платежках жителей Великобритании стремительно пошли вверх после полномасштабного нападения России на Украину. Дело в том, что ранее в стране все популярнее становилась петиция по бойкоту оплаты счетов за электроэнергию.
В британском Минфине добавили, что пакет стимулов более чем на 100 миллиардов фунтов стерлингов должен снизить рекордную инфляцию на 4 – 5 пунктов. Однако эксперты считают, что это может еще больше усложнить задачу для Банка Англии по сдерживанию рекордно высоких цен, стимулируя затраты на товары и заработную плату.
В августе Банк Англии принял решение о рекордном поднятии процентной ставки за 27 лет – до 1,75%, чтобы унять инфляцию. В то время как среди стран G7 именно в Великобритании этот показатель на самом высоком уровне и составляет 10,1%.
Ожидание инвесторов и рецессия
В целом инвесторы ожидают еще одного поднятия базовой ставки на 50 пунктов уже на следующей встрече Банка Англии. В то же время, есть и такие, которые считают, что центробанк будет вынужден действовать агрессивнее и быстрее.
Еще один важный фактор влияния – риск начала рецессии в экономике Великобритании. В Goldman Sachs на прошлой неделе заявили, что кризис может наступить уже в четвертом квартале 2022 года, повторяя предварительные прогнозы Банка Англии.
В общем, сейчас британцы готовятся к тяжелой зиме как для бизнеса, так и для домохозяйств. Кроме того, на прошлой неделе фунт стерлингов рухнул до минимума за 37 лет. Это было зафиксировано на торгах на валютном рынке 7 сентября 2022 года. Именно так отреагировали инвесторы на ухудшение экономического ландшафта Великобритании во главе с новым лидером Лиз Трасс.