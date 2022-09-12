Смерть королевы Елизаветы знаменует начало новой эры: какие вызовы стоят перед Великобританией

Смерть королевы Елизаветы II по-настоящему всколыхнула весь мир. Для Великобритании это не просто трагическое событие, но начало новой эры для страны из состава G7.

Однако начало нового периода для Великобритании, в частности, связывают с экономической нестабильностью.

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Период масштабных изменений для Великобритании

В настоящее время Великобритания проходит через уникальные перемены. Новый лидер правительства Лиз Трасс не просто занял этот пост буквально за 2 дня до смерти королевы Елизаветы II, но и будет вынужден работать с серьезными вызовами:

худшие экономические перспективы для Великобритании за многие годы;

углубление кризиса в энергетическом секторе;

рост неравенства в обществе.

Всего за несколько часов до смерти королевы, которая была на престоле 70 лет, Лиз Трасс начала работу по формированию своих планов по разрешению кризиса стоимости жизни в Великобритании. В частности, речь идет о масштабном пакете стимулов для помощи британцам с оплатой счетов за электроэнергию.

Суммы в платежках жителей Великобритании стремительно пошли вверх после полномасштабного нападения России на Украину. Дело в том, что ранее в стране все популярнее становилась петиция по бойкоту оплаты счетов за электроэнергию.

В британском Минфине добавили, что пакет стимулов более чем на 100 миллиардов фунтов стерлингов должен снизить рекордную инфляцию на 4 – 5 пунктов. Однако эксперты считают, что это может еще больше усложнить задачу для Банка Англии по сдерживанию рекордно высоких цен, стимулируя затраты на товары и заработную плату.