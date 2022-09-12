Проте наразі початок нового періоду для Великої Британії, зокрема, пов'язують з економічною нестабільністю.

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Період масштабних змін для Британії

Наразі Велика Британія проходить через унікальні зміни. Нова лідерка уряду Ліз Трасс не просто зайняла цю посаду буквально за 2 дні до смерті королеви Єлизавети ІІ, але й буде вимушена працювати із серйозними викликами:

найгірші економічні перспективи для Великої Британії за багато років;

поглиблення кризи в енергетичному секторі;

зростання нерівності у суспільстві.

Всього за кілька годин до смерті королеви, яка була на престолі 70 років, Ліз Трасс почала роботу із формування своїх планів щодо розв'язання кризи вартості життя у Великій Британії. Зокрема, йдеться про масштабний пакет стимулів для допомоги британцям з оплатою рахунків за електроенергію.

До теми! Суми у платіжках жителів Великої Британії стрімко пішли вгору після повномасштабного нападу росії на Україну. Річ у тому, що до цього у країні все популярнішою ставала петиція щодо бойкоту оплати рахунків за електроенергію.

У британському Мінфіні додали, що пакет стимулів на понад 100 мільярдів фунтів стерлінгів має знизити рекордну інфляцію на 4 – 5 пунктів. Проте експерти вважають, що це може ще більше ускладнити завдання для Банку Англії щодо стримування рекордно високих цін, стимулюючи витрати на товари та заробітну плату.