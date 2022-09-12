Проте наразі початок нового періоду для Великої Британії, зокрема, пов'язують з економічною нестабільністю.
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Період масштабних змін для Британії
Наразі Велика Британія проходить через унікальні зміни. Нова лідерка уряду Ліз Трасс не просто зайняла цю посаду буквально за 2 дні до смерті королеви Єлизавети ІІ, але й буде вимушена працювати із серйозними викликами:
- найгірші економічні перспективи для Великої Британії за багато років;
- поглиблення кризи в енергетичному секторі;
- зростання нерівності у суспільстві.
Всього за кілька годин до смерті королеви, яка була на престолі 70 років, Ліз Трасс почала роботу із формування своїх планів щодо розв'язання кризи вартості життя у Великій Британії. Зокрема, йдеться про масштабний пакет стимулів для допомоги британцям з оплатою рахунків за електроенергію.
У британському Мінфіні додали, що пакет стимулів на понад 100 мільярдів фунтів стерлінгів має знизити рекордну інфляцію на 4 – 5 пунктів. Проте експерти вважають, що це може ще більше ускладнити завдання для Банку Англії щодо стримування рекордно високих цін, стимулюючи витрати на товари та заробітну плату.
У серпні Банк Англії ухвалив рішення про рекордне підняття процентної ставки за 27 років – до 1,75%, аби вгамувати інфляцію. Тоді як серед країн G7 саме у Великій Британії цей показник на найвищому рівні й становить 10,1%.
Очікування інвесторів та рецесія
Загалом інвестори очікують ще одного підняття базової ставки на 50 пунктів уже на наступній зустрічі Банку Англії. Водночас є й такі, які вважають, що центробанк буде змушений діяти агресивніше та швидше.
Ще один важливий фактор впливу – ризик початку рецесії в економіці Великої Британії. У Goldman Sachs минулого тижня заявили, що криза може настати уже в четвертому кварталі 2022 року, повторюючи попередні прогнози Банку Англії.
Загалом зараз британці готуються до важкої зими як для бізнесу, так і для домогосподарств. Крім того, минулого тижня фунт стерлінгів обвалився до мінімуму за 37 років. Це зафіксували на торгах на валютному ринку 7 вересня 2022 року. Саме так відреагували інвестори на погіршення економічного ландшафту Великої Британії на чолі з новою лідеркою Ліз Трасс.