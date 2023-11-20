ОПЕК+ перегляне потребу в скороченні поставок нафти
Джерело:Reuters
Теперішніх обмежень може бути недостатньо, і група, ймовірно, проаналізує, чи можна буде запровадити більше під час зустрічі. Міністри ОПЕК+ мають зустрітися 26 листопада.
Нафта знову дешевшає
ОПЕК+ збирається розглянути питання про додаткове скорочення поставок нафти. Міжнародне енергетичне агентство цього тижня оновило свій прогноз, повідомило, що ринок може перейти до надлишку нафти вже в I кварталі 2024 року.
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Так, ціна на нафту марки Brent впала приблизно до 79 доларів за барель. Ціна продовжує знижуватися, попри скорочення видобутку "чорного золота" країнами ОПЕК+ та розгортанням конфлікту на Близькому Сході.Зауважте! Саудівська Аравія, Росія та інші члени ОПЕК+ вже пообіцяли скоротити загальний видобуток нафти на 5,16 мільйона барелів на день. Це — близько 5% щоденного світового попиту. Скорочення включають 3,66 мільйона барелів на добу до ОПЕК+ і додаткові добровільні скорочення з боку Саудівської Аравії та Росії.
Про що говоритимуть на зустрічі ОПЕК+
Джерела Reuters припускають, що на найближчій зустрічі представники ОПЕК+ розглянуть більш серйозні обмеження щодо поставок нафти.
Неприємно бачити, що волатильність ринку зростає напередодні наступної зустрічі, в той час, як фундаментальні показники в цілому залишаються стабільними,
— зазначає одне з джерел в ОПЕК+.
Міністри можуть розглянути наступні кроки для стабілізації ситуації. У групи вже є план скорочення поставок на 3,66 мільйона барелів на день до 2024 року, розроблений під час останньої зустрічі в червні.