Нефть снова дешевеет

ОПЕК+ намерена рассмотреть вопрос о дополнительном сокращении поставок нефти. Международное энергетическое агентство на этой неделе обновило свой прогноз, сообщило, что рынок может перейти к излишку нефти уже в I квартале 2024 года.

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Так, цена на нефть марки Brent упала примерно до 79 долларов за баррель. Цена продолжает снижаться несмотря на сокращение добычи "черного золота" странами ОПЕК+ и развертыванием конфликта на Ближнем Востоке.

Заметьте! Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ уже пообещали сократить общую добычу нефти на 5,16 миллиона баррелей в день. Это около 5% ежедневного мирового спроса. Сокращения включают 3,66 миллиона баррелей в сутки в ОПЕК+ и дополнительные добровольные сокращения со стороны Саудовской Аравии и России.

О чем будут говорить на встрече ОПЕК+

Источники Reuters предполагают, что на ближайшей встрече представители ОПЕК+ рассмотрят более серьезные ограничения по поставкам нефти.

Неприятно видеть, что волатильность рынка растет накануне следующей встречи, в то время как фундаментальные показатели в целом остаются стабильными.

— отмечает один из источников в ОПЕК+.

Министры могут рассмотреть следующие шаги по стабилизации ситуации. У группы уже есть план сокращения поставок на 3,66 миллиона баррелей в день до 2024 года, разработанный на последней встрече в июне.