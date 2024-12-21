Один з найбагатших боксерів в історії: які статки в Усика та на чому він заробляє

Олександр Усик – один із найуспішніших українських боксерів в історії, з яким можуть посперечатись певно що тільки брати Клички. Він є чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBС, WBO та IBО та вважається одним з найбагатших боксерів в історії.

Усик найвисокооплачуваніший спортсмен України

Серед українських спортсменів Олександр Усик має найбільші статки, а от на міжнародній арені багатіїв входить лише у першу ТОП-10. 24 Канал зібрав все що відомо про інвестиції та капітал боксера.

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У рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів України Forbes оцінив статки Олександра Усика у 54 мільйони доларів. Видання рахувало у річному вимірі, однак, враховуючи, що за перші пів року статки Усика примножились, а після бою з Дюбуа зростуть ще більше, боксер продовжить лідирувати.

Заробив 50 мільйонів доларів на рік?! Це не так, але нехай буде – отже, я справді зароблю стільки,

– відповів боксер на запитання про розмір доходів.

Зауважте! Розрахунки базувалися на його загальних доходах, включаючи контрактні виплати, призові гроші та рекламні угоди. Втім, сам спортсмен спростовував, що заробив такі великі гроші.

Доходи Усика у порівнянні з найбагатшими спортсменами

Американське спеціалізоване видання, присвячене бізнесу у спорті Sportico оцінило доходи українського боксера Усика 122 мільйони доларів.

Таким чином він розмістився на сьомій сходинці рейтингу, а від лідера, відомого футболіста Кріштіану Роналду його відділяють 138 мільйонів доларів.

Чи Усик найбагатший боксер в історії

У 2025 році спортивне видання GiveMeSport оприлюднило перелік найбагатших боксерів в історії, до якого потрапив і володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Він посів 6 сходинку рейтингу, опинившись між боксерами Оскаром Де Ла Хойя та Тайсоном Фʼюрі, з сумою 165 мільйонів доларів.

Таким чином інформація про статки Усика від GiveMeSport відрізняється від даних газети Marca приблизно на 20 мільйонів доларів.

В те що Усик втратив такі гроші за три місяці відверто слабко віриться, тож його на його рахунках у 2025 році приблизно 165-184 мільйони доларів.

Цікаво! Майбутній бій з Даніелем Дюбуа стане найбільш прибутковим у кар’єрі Олександра Усика. Загальна сума гонорарів за поєдинок перевищить 200 мільйонів доларів, із яких українець отримає 132 мільйони.

Скільки заробив Усик на боях з Фʼюрі Рейтинг Forbes вийшов раніше другого боя між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. За оновленою інформацією іспанської щоденної спортивної газети Marca, статки Усика до другого бою з Ф'юрі становили близько 80 мільйонів доларів.

До першого бою з Ф'юрі він мав 35 мільйонів доларів, а до першого бою з Ентоні Джошуа – 4 мільйони. Успішний реванш із Ф'юрі поповнив гаманець 37-річного боксера ще на 104,5 мільйона доларів.



Таким чином статки Олександра Усика після двох поєдинків з Тайсоном Ф'юрі склали приблизно 184,5 мільйона доларів.

На чому ще заробляє та куди інвестує Усик

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі повідомив Forbes, що загалом обсяг його інвестицій сягає близько 6 мільйонів доларів. Боксер вклав кошти у різні проєкти – від сільського господарства до автобізнесу. Зокрема 1,5 мільйона доларів Усик інвестував в аграрний бізнес.

Взагалі з дитинства подобається сільське господарство. Купую землю, вирощую ягоди, є озера. Маю партнера, це мій старший друг‐фермер. Він долучив мене до вирощування лохини у Вишгороді, яка потім реалізується гуртом,

– зазначив Усик.

Окрім того, він зазначив, що займається автомобільним бізнесом, який включає мережу шиномонтажних комплексів, а також імпорт продукції відомих світових брендів.

Якщо є можливість, я купую автівки, що надалі зростають у ціні. Ті, що більше не виробляються, стають легендами. І потім інколи виїжджаю на цих машинах. У цей бізнес також запропонували піти знайомі-партнери.

– сказав боксер.

Усик зазначив, що загальний обсяг його інвестицій у різні проєкти – від агросфери до автомобільного бізнесу – становить близько 6 мільйонів доларів власних коштів. Водночас він підкреслив, що основним джерелом доходу для нього залишається бокс.