Який чистий капітал Руперта Грінта у 2025 році?

Коли Руперту Ґрінту було 11 років, коли почав грати Рона Візлі, передає 24 Канал з посиланнями на Parade. З того часу англійський актор заробив чималий статок.

Зауважте! У 2001 році перший фільм "Гаррі Поттер та філософський камінь" побив усі рекорди та зібрав 975 мільйонів доларів у світовому прокаті, що зробило фільм найкасовішим.

Відповідно до даних Celebrity Net Worth, у 2025 році статки актора Ґрінта могли становити 50 мільйонів доларів:

Ці кошти зумовлені найбільше роллю Рона Візлі.

Також, Руперт отримував гроші від інших акторських проєктів, бізнес-проєктів та інвестицій.

У яких фільмах крім "Гаррі Поттер" грав Руперт Ґрінт У 2011 році актор, що грав Рона Візлі, продовжив будувати кар'єру й зайнявся театральною грою, де дебютував на Вест-Енді у фільмі "Моджо". Наступні ролі Грінта вже помітно відрізнялися від попередніх робіт. Він мав ролі у таких фільмах, як "Чарлі Кантрімен" та "Місяцеходці", також серіали "Викрадач" та "Слуга".

Який скандал виник із Рупертом Ґрінтом щодо сплати податків?

У 2019 році актору наказали сплатити 1,8 мільйона фунтів стерлінгів (2,3 мільйона доларів). Йшлося про заборгованість за податками після програшу судового позову з Податковою та митною службою Великої Британії.