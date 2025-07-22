Скільки Орландо Блум отримав за "Володаря кілець"?

Орландо Блум підписав контракт на участь у зйомках "Володаря кілец"», перебуваючи на самому початку своєї акторської кар'єри. Тому, попри феноменальний успіх проєкту, його гонорар виявився напрочуд скромним, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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У 2019 році Блум зізнався, що за всі три частини він отримав в цілому 175 тисяч доларів – по 58 333 долари за фільм.

Проте, він не скаржиться і назвав участь у цьому проєкті "найбільшим подарунком у житті", додавши, що "погодився б знятися знову, навіть за половину цієї суми".

Скільки Орландо Блум отримав за "Піратів Карибського моря"?

За різними даними за зйомки у фільмах "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" і "Пірати Карибського моря: На краю світу" Блум заробив 11,9 мільйона доларів.

Цікаво! За чутками між ним і Кірою Найтлі була відчутна різниця в гонорарах: якщо вона отримала за перший фільм близько 3-5 мільйонів доларів, то Блуму, імовірно, заплатили як мінімум удвічі більше.

Інші фільми початку 2000-х, коли актор перебував на піку популярності, також приносили йому багатомільйонні гонорари. Так, за участь у картині "Елізабеттаун" Орландо, як повідомляється, отримав 3 мільйони доларів.

На чому ще заробляє Орландо Блум?

Сьогодні Орландо є амбасадором бренду Porsche Design. Подробиці його контракту не розкриваються, але неважко здогадатися, що у Porsche достатньо коштів, щоб щедро оплачувати таку рекламу.

Примітно! У 2017 році актор придбав маєток у Беверлі-Гіллз, який через два роки продав за 9 мільйонів доларів, отримавши близько 2 мільйонів прибутку. А в жовтні 2020 року він і його вже колишня наречена Кеті Перрі придбали будинок в елітному районі Монтесіто за 14,2 мільйона доларів.

Який загальний розмір статків Орландо Блума?

Згідно з різними даними, його капітал оцінюється в 40 мільйонів доларів. Статки Кеті Перрі, до речі, майже в десять разів більші – 400 мільйонів доларів.