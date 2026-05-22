Серед найбагатших боксерів світу Усик: які статки він має зараз

Саме бокс вважається одним з найбільш прибуткових видів спорту. Найуспішніші боксери уже давно стали доларовими мільйонерами. Хто саме має такі статки, розповідаємо далі.

Хто є найбагатшими боксерами світу?

Серед найбагатших боксерів є представники як старої, так і нової школи, повідомляє Celebrity New Worth.

ТОП 10 найбагатших боксерів світу:

Джордж Форман

Статки Формана складають приблизно 300 мільйонів доларів. Він був не тільки надзвичайно успішним американським боксером, а – підприємцем.

Зауважимо, такий розмір статків у Формана був саме на момент смерті. Він відійшов 21 березня 2025 року.

Зверніть увагу! Як відомо, з 1969 по 1977 рік Форману вдалося заощадити приблизно 5 мільйонів доларів саме завдяки боксерській кар'єрі. Станом на зараз, це було б приблизно 20 мільйонів доларів.

Сантос Сауль Альварес Барраган

Вважається, що чистий капітал Альвареса складає 300 мільйонів доларів. Часто цього мексиканського боксера знають під псевдонімом "Канело". Як відомо, він є чемпіоном у чотирьох вагових категоріях.

Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа – відомий британський боксер. Його чистий капітал наразі складає приблизно – 250 мільйонів доларів.



Які статки в Ентоні Джошуа зараз / фото Getty Images

Менні Пак'яо

Менні Пак'яо має багато джерел доходу. Він є не тільки відомим філіппінським боксером, а також – політиком, рекламним агентом, співаком, актором. Чистий капітал Пак'яо – приблизно 220 мільйонів доларів.

Тайсон Ф'юрі

Ф'юрі отримав значні кошти за свою боксерську кар'єру. Зокрема, завдяки бонусам за перегляди. Чистий капітал Ф'юрі складає майже 200 мільйонів доларів.

Дон Кінг

Дон Кінг є не тільки легендарним боксером. Також він активно займається бізнесом. Наразі чистий капітал Кінга – орієнтовно 150 мільйонів доларів.



Як виглядає Дон Кінг у 2026 році / фото Getty Images

Леннокс Льюїс

Леннокс Льюїс – відомий британсько-канадський боксер у відставці. Наразі його статки складають приблизно – 140 мільйонів доларів

Шугар Рей Леонард

Шугара Рея Леонарда знають не тільки як боксера у відставці. Він також є достатньо відомим мотиваційним оратором. Зокрема, наразі його чистий капітал – орієнтовно 120 мільйонів доларів.

Олександр Усик

Олександр Усик – український боксер. Спочатку він побудував успішну аматорську кар'єру. Зокрема, Усик отримав золоту медаль на Олімпійських іграх 2012 року. Зараз він є відомим чемпіоном. Зокрема, саме Усик став першим боксером, що переміг Джошуа, Ф'юрі та Дюбуа. Тепер його чистий капітал оцінюється в майже 120 мільйонів доларів.



Які статки має Олександр Усик у 2026 році / фото Getty Images

Зверніть увагу! На 23 травня 2026 року заплановано бій між чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком та легендою кікбоксингу Ріко Верховеном. Вони боротимуться за пояс WBC. Бій відбуватиметься у Гізі, Єгипет. Точна сума заробітку Усика невідома, цифри у контракті не розкриваються. Однак, експерти вважають, що йдеться про гонорар орієнтовно 100 мільйонів доларів.

Флойд Мейвезер

Чистий капітал Флойда Мейвезера наразі оцінюється в 100 мільйонів доларів. Він вважається одним з найбільш високооплачуваних спортсменів. Адже боксер за свою кар'єру заробив приблизно – 1,2 мільярда доларів.

На чому можуть заробляти боксери?