Хто є найбагатшими боксерами світу?

Серед найбагатших боксерів є представники як старої, так і нової школи, повідомляє Celebrity New Worth.

ТОП 10 найбагатших боксерів світу:

  • Джордж Форман

Статки Формана складають приблизно 300 мільйонів доларів. Він був не тільки надзвичайно успішним американським боксером, а – підприємцем.

Зауважимо, такий розмір статків у Формана був саме на момент смерті. Він відійшов 21 березня 2025 року.

Зверніть увагу! Як відомо, з 1969 по 1977 рік Форману вдалося заощадити приблизно 5 мільйонів доларів саме завдяки боксерській кар'єрі. Станом на зараз, це було б приблизно 20 мільйонів доларів.

  • Сантос Сауль Альварес Барраган

Вважається, що чистий капітал Альвареса складає 300 мільйонів доларів. Часто цього мексиканського боксера знають під псевдонімом "Канело". Як відомо, він є чемпіоном у чотирьох вагових категоріях.

  • Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа – відомий британський боксер. Його чистий капітал наразі складає приблизно – 250 мільйонів доларів.


  • Менні Пак'яо

Менні Пак'яо має багато джерел доходу. Він є не тільки відомим філіппінським боксером, а також – політиком, рекламним агентом, співаком, актором. Чистий капітал Пак'яо – приблизно 220 мільйонів доларів.

  • Тайсон Ф'юрі

Ф'юрі отримав значні кошти за свою боксерську кар'єру. Зокрема, завдяки бонусам за перегляди. Чистий капітал Ф'юрі складає майже 200 мільйонів доларів.

  • Дон Кінг

Дон Кінг є не тільки легендарним боксером. Також він активно займається бізнесом. Наразі чистий капітал Кінга – орієнтовно 150 мільйонів доларів.


  • Леннокс Льюїс

Леннокс Льюїс – відомий британсько-канадський боксер у відставці. Наразі його статки складають приблизно – 140 мільйонів доларів

  • Шугар Рей Леонард

Шугара Рея Леонарда знають не тільки як боксера у відставці. Він також є достатньо відомим мотиваційним оратором. Зокрема, наразі його чистий капітал – орієнтовно 120 мільйонів доларів.

  • Олександр Усик

Олександр Усик – український боксер. Спочатку він побудував успішну аматорську кар'єру. Зокрема, Усик отримав золоту медаль на Олімпійських іграх 2012 року. Зараз він є відомим чемпіоном. Зокрема, саме Усик став першим боксером, що переміг Джошуа, Ф'юрі та Дюбуа. Тепер його чистий капітал оцінюється в майже 120 мільйонів доларів.


Зверніть увагу! На 23 травня 2026 року заплановано бій між чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком та легендою кікбоксингу Ріко Верховеном. Вони боротимуться за пояс WBC. Бій відбуватиметься у Гізі, Єгипет. Точна сума заробітку Усика невідома, цифри у контракті не розкриваються. Однак, експерти вважають, що йдеться про гонорар орієнтовно 100 мільйонів доларів.

  • Флойд Мейвезер

Чистий капітал Флойда Мейвезера наразі оцінюється в 100 мільйонів доларів. Він вважається одним з найбільш високооплачуваних спортсменів. Адже боксер за свою кар'єру заробив приблизно – 1,2 мільярда доларів.

На чому можуть заробляти боксери?

  • Боксери мають багато шляхів для заробітку. Зокрема, вони отримують значні кошти саме через гонорари. Тобто, виступи на ринзі.

  • Також боксери можуть заробляти завдяки спонсорським контрактам. Значні гроші приносить і участь в різного роду рекламних кампаніях.

  • Не варто недооцінювати й відсоток, що надається боксерам за продаж платних трансляцій (PPV). Дехто з таких спортсменів також отримує кошти за реалізацію мерча та додаткову діяльність. Наприклад, у якості промоутера.