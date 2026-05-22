Кто является самыми богатыми боксерами мира?
Среди самых богатых боксеров есть представители как старой, так и новой школы, сообщает Celebrity New Worth.
ТОП 10 самых богатых боксеров мира:
- Джордж Форман
Состояние Формана составляет примерно 300 миллионов долларов. Он был не только чрезвычайно успешным американским боксером, а – предпринимателем.
Заметим, такой размер состояния у Формана был именно на момент смерти. Он отошел 21 марта 2025 года.
Обратите внимание! Как известно, с 1969 по 1977 год Форману удалось скопить примерно 5 миллионов долларов именно благодаря боксерской карьере. По состоянию на сейчас, это было бы примерно 20 миллионов долларов.
- Сантос Сауль Альварес Барраган
Считается, что чистый капитал Альвареса составляет 300 миллионов долларов. Часто этого мексиканского боксера знают под псевдонимом "Канело". Как известно, он является чемпионом в четырех весовых категориях.
- Энтони Джошуа
Энтони Джошуа – известный британский боксер. Его чистый капитал сейчас составляет примерно – 250 миллионов долларов.
Какое состояние у Энтони Джошуа сейчас / фото Getty Images
- Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо имеет много источников дохода. Он является не только известным филиппинским боксером, а также – политиком, рекламным агентом, певцом, актером. Чистый капитал Пакьяо – примерно 220 миллионов долларов.
- Тайсон Фьюри
Фьюри получил значительные средства за свою боксерскую карьеру. В частности, благодаря бонусам за просмотры. Чистый капитал Фьюри составляет почти 200 миллионов долларов.
- Дон Кинг
Дон Кинг является не только легендарным боксером. Также он активно занимается бизнесом. Сейчас чистый капитал Кинга – ориентировочно 150 миллионов долларов.
Как выглядит Дон Кинг в 2026 году / фото Getty Images
- Леннокс Льюис
Леннокс Льюис – известный британско-канадский боксер в отставке. Сейчас его состояние составляет примерно – 140 миллионов долларов
- Шугар Рэй Леонард
Шугара Рэя Леонарда знают не только как боксера в отставке. Он также является достаточно известным мотивационным оратором. В частности, сейчас его чистый капитал – ориентировочно 120 миллионов долларов.
- Александр Усик
Александр Усик – украинский боксер. Сначала он построил успешную любительскую карьеру. В частности, Усик получил золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года. Сейчас он является знаменитым чемпионом. В частности, именно Усик стал первым боксером, победившим Джошуа, Фьюри и Дюбуа. Теперь его чистый капитал оценивается в почти 120 миллионов долларов.
Какое состояние имеет Александр Усик в 2026 году / фото Getty Images
Обратите внимание! На 23 мая 2026 года запланирован бой между чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и легендой кикбоксинга Рико Верховеном. Они будут бороться за пояс WBC. Бой будет проходить в Гизе, Египет. Точная сумма заработка Усика неизвестна, цифры в контракте не раскрываются. Однако эксперты считают, что речь идет о гонораре ориентировочно 100 миллионов долларов.
- Флойд Мейвезер
Чистый капитал Флойда Мейвезера сейчас оценивается в 100 миллионов долларов. Он считается одним из самых высокооплачиваемых спортсменов. Ведь боксер за свою карьеру заработал примерно – 1,2 миллиарда долларов.
На чем могут зарабатывать боксеры?
Боксеры имеют много путей для заработка. В частности, они получают значительные средства именно через гонорары. То есть, выступления на ринге.
Также боксеры могут зарабатывать благодаря спонсорским контрактам. Значительные деньги приносит и участие в разного рода рекламных кампаниях.
Не стоит недооценивать и процент, предоставляемый боксерам за продажу платных трансляций (PPV). Некоторые из таких спортсменов также получает средства за реализацию мерча и дополнительную деятельность. Например, в качестве промоутера.