З 2015 по 2022 роки видобуток нафти в Україні динамічно скорочувався. Водночас у 2023 році відбулося помітне зростання, як і у 2014 році, коли найбільша нафтовидобувна компанія порівняно з минулим роком видобула більше нафти.

Як змінювався видобуток нафти за 10 років?

За інформацією UNdata, за 2015 рік Україна видобула десь 1,9 мільйона тонн нафти, водночас у 2010 році цей обсяг становив 2,6 мільйона тонн нафти, що свідчить про скорочення видобутку у період 5 років, передає 24 Канал.

Скорочення продовжувалося з 2015 по 2022 роки, коли обсяги видобутку продовжували з 1,9 мільйона тонн опустилися до 1,5 мільйона тонн за 7 років.

Цікаво, що у 2023 році ситуація змінилася, адже за підсумками року сукупний обсяг видобутку нафти досяг 2,1 мільйона доларів, серед яких частка найбільшої нафтовидобувної компанії країни, Укрнафти, склала 1,41 мільйона тонн нафти.

Водночас у 2024 році видобуток нафти дещо збільшився – до 1,418 мільйона тонн.

Зауважте! За даними "Порталу даних видобувної галузі України", сукупні запаси нафти наприкінці 2020 року становили майже 85 мільйонів тонн. Втім за останні 10 років Укрнафта пробурила лише 52 свердловини, а в останні роки – по 2– 3.