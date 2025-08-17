С 2015 по 2022 годы добыча нефти в Украине динамично сокращалась. В то же время в 2023 году произошел заметный рост, как и в 2014 году, когда крупнейшая нефтедобывающая компания по сравнению с прошлым годом добыла больше нефти.

Как менялась добыча нефти за 10 лет?

По информации UNdata, за 2015 год Украина добыла где-то 1,9 миллиона тонн нефти, одновременно в 2010 году этот объем составлял 2,6 миллиона тонн нефти, что свидетельствует о сокращении добычи в период 5 лет, передает 24 Канал.

Читайте также Нефть, которая покорила мировые рынки: какая марка считается лучшей

Сокращение продолжалось с 2015 по 2022 годы, когда объемы добычи продолжали с 1,9 миллиона тонн опустились до 1,5 миллиона тонн за 7 лет.

Интересно, что в 2023 году ситуация изменилась, ведь по итогам года совокупный объем добычи нефти достиг 2,1 миллиона долларов, среди которых доля крупнейшей нефтедобывающей компании страны, Укрнафты, составила 1,41 миллиона тонн нефти.

В то же время в 2024 году добыча нефти несколько увеличилась – до 1,418 миллиона тонн.

Заметьте! По данным "Портала данных добывающей отрасли Украины", совокупные запасы нефти в конце 2020 года составляли почти 85 миллионов тонн. Впрочем, за последние 10 лет Укрнафта пробурила только 52 скважины, а в последние годы – по 2– 3.