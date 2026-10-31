Ремонт принесе прибуток: скільки можна виручити за стару чавунну ванну

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Скільки важить чавунна ванна

Чавунні ванни значно важчі за сталеві й акрилові. Їхня маса залежить від довжини, товщини стінок і моделі виробу, розповідає 24 Канал.

Загалом маса класичної чавунної ванни варіюється від 80 до 150 кілограмів. Орієнтовні показники такі:

ванна завдовжки 150 сантиметрів – приблизно 80 – 100 кілограмів;

модель завдовжки 160 сантиметрів – близько 90 – 110 кілограмів;

ванна завдовжки 170 сантиметрів – орієнтовно 100 – 130 кілограмів;

великі моделі завдовжки 180 сантиметрів можуть важити 115 – 135 кілограмів і більше.

Старі ванни радянського виробництва часто важчі за сучасні полегшені моделі. Наприклад, чавунна ванна розміром 150 на 70 сантиметрів може важити близько 100 кілограмів, а довша модель – понад 110 кілограмів.

Відповідно, чим більша ванна, тим більшу суму можна виручити у пункті прийому чорних металів.

Скільки можна заробити

За даними сайту Metalolom.biz, у жовтні середня ціна чавуну в Україні становить 2,90 гривень за кілограм.

Якщо рахувати за цією розцінкою, за стару ванну можна отримати такі суми:

Вага ванни Орієнтовна виплата 80 кілограмів 232 гривень 90 кілограмів 261 гривень 100 кілограмів 290 гривень 110 кілограмів 319 гривень 120 кілограмів 348 гривень 130 кілограмів 377 гривень

Отже, за стандартну чавунну ванну вагою близько 100 кілограмів можна розраховувати приблизно на 290 гривень, а за важчу модель на 120 кілограмів – на 348 гривень.

Проте остаточна виплата залежатиме від ваги виробу та умов конкретного пункту прийому.

При цьому варто враховувати витрати, необхідні на демонтаж та вивезення старої ванни. Тому перед здаванням слід дізнатися у пункті прийому, чи забирають великогабаритний металобрухт із дому, скільки коштує послуга та чи не перевищить її вартість очікувану виплату.

Нагадаємо, що фізичні особи в Україні мають повне право здавати на перероблення побутовий брухт, до якого належать непридатні речі або їхні частини з вмістом чорних чи кольорових металів. Щоб легально здати стару ванну та отримати гроші, не потрібні спеціальні дозволи. Достатньо лише пред'явити документ, що посвідчує особу.