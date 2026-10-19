Чи є єдиний ліміт на отримання готівки без замовлення

В Україні немає єдиного для всіх банків порога, який визначав би, яку саме суму клієнт може отримати в касі без попереднього замовлення, про це йдеться у Постанові НБУ № 18. Тому не можна стверджувати, що, наприклад, до 50 тисяч або 100 тисяч гривень гроші видадуть у будь-якому відділенні без попередження.

Зверніть увагу! Банк може встановлювати власні процедури отримання значних сум готівки. Водночас можливість видати кошти залежить від того, скільки грошей є в касі конкретного відділення, у якій валюті потрібна сума та чи необхідно заздалегідь підготувати банкноти.

Якщо клієнтові потрібна значна сума, найкраще заздалегідь зв'язатися з банком і уточнити, чи можна отримати гроші в обраному відділенні в потрібний день. За потреби працівники банку пояснять, як оформити замовлення та скільки часу знадобиться на підготовку коштів.

Важливо! При цьому слід розрізняти попереднє замовлення готівки та законодавчі обмеження на її видачу. Навіть якщо банк має необхідну суму, операція повинна відповідати чинним вимогам Національного банку України.

Які обмеження на зняття готівки діють в Україні

Під час воєнного стану діють обмеження на видачу готівки з рахунків. Відповідно до постанови НБУ № 18, для фізичної особи, яка використовує рахунок для особистих потреб, а не для підприємницької чи незалежної професійної діяльності, встановлено ліміт до 100 тисяч гривень на день. Для інших рахунків у гривні загальний ліміт становить до 200 тисяч гривень на день, за винятком передбачених нормативними актами випадків.

Зверніть увагу! Ці обмеження стосуються видачі готівки з рахунків, а не суми, яку можна отримати без попереднього замовлення. Тобто добовий ліміт не гарантує, що відділення зможе одразу видати всю суму, а попереднє замовлення саме собою не скасовує встановлених обмежень.

Якщо потрібно отримати гроші в іноземній валюті, варто окремо уточнити в банку доступний обсяг видачі, наявність потрібної валюти та можливі обмеження для конкретного рахунку. Умови можуть відрізнятися залежно від типу операції.

Важливо! Перед візитом до каси варто перевірити три моменти: чи є потрібна сума у відділенні, чи необхідно її замовити та які документи потрібно мати для отримання коштів. Це допоможе уникнути ситуації, коли гроші є на рахунку, але забрати їх у потрібному місці й у потрібний час не вдається.

Нещодавно ми писали, що єдиного ліміту на одну операцію для всіх банкоматів в Україні немає. Національний банк України встановлює загальні обмеження на видачу готівки, а конкретні суми за одну операцію та проміжок часу визначають банки з урахуванням власних правил і технічних можливостей пристроїв.