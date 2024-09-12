Яку суму можна зняти з валютної картки за кордоном: ліміти від банків

Українські банки пропонують своїм клієнтам як гривневі, так і валютні платіжні картки. Для обох категорій карток діють ліміти на зняття готівки, зокрема, закордоном.

Скільки грошей можна зняти з валютної картки

Для розуміння, валютна картка – це спеціальний вид банківської картки, завдяки їй можна зберігати та використовувати кошти в іноземній валюті. Ця картка прив'язана до рахунків в певній іноземній валюті: долар, євро, польський злотий тощо.

Варте уваги Ліміти для зняття готівки за кордоном: яку максимальну суму можна отримати на руки

Валютні картки дозволяють зараховувати на власних рахунок в українському банку безпосередньо валютні кошти. Завдяки цим карткам можна, зокрема, проводити розрахунки та знімати готівку за кордоном. Проте українці мають враховувати, що навіть для валютних карток діють обмеження на зняття готівки.

Українські банки визначили такі ліміти для своїх клієнтів:

"ПриватБанк" – 100 тисяч гривень в еквіваленті на день;

"Ощадбанк" – 100 тисяч гривень на добу;

Sensebank – 100 тисяч гривень на добу;

Райффайзен Банк – 100 тисяч гривень на день.

Варто додати, що більшість українських банків стягують комісію за зняття готівки з їхніх карток за кордоном, тож варто враховувати цей момент.