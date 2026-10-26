Старі металеві ворота можуть принести гроші: скільки за них заплатять на металобрухті

Скільки можна отримати за старі металеві ворота

Вартість старих металевих воріт залежить передусім від їхньої ваги та ціни, яку пропонує пункт прийому брухту. За даними сервісів моніторингу цін, як Metal Monitor, восени 2026 року розцінки на чорний металобрухт в Україні суттєво відрізняються залежно від категорії металу та місця здавання.

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Зверніть увагу! Наприклад, на початку жовтня ціни на змішаний чорний металобрухт у різних пунктах прийому становили приблизно від 1 до 6,5 гривні за кілограм. Водночас за окремі категорії металу можуть пропонувати більше.

Щоб оцінити можливу виручку, можна скористатися орієнтовним розрахунком: якщо вага воріт 100 кілограмів, то за ціни 1,5 грн/кг за них дадуть 150 гривень, а за ціни 5 грн/кг це вже 500 гривень.

Важливо! Це приклади розрахунків, а не гарантовані виплати. Фактична сума залежатиме від актуального прайсу, категорії металу та можливих відрахувань за засміченість.

Якщо ворота мають значні розміри й масивну металеву раму, загальна вага конструкції може бути суттєвою. Тому перед здаванням варто зважити ворота або уточнити їхню приблизну масу в майстра, який займається демонтажем.

Від чого залежить ціна металевих воріт на брухті

Насамперед важливо з'ясувати, з якого металу виготовлена конструкція. Звичайні сталеві ворота найчастіше здають як чорний металобрухт. Якщо ж конструкція містить алюмінієві деталі або інші кольорові метали, їх можуть оцінювати окремо за відповідними тарифами.

Зверніть увагу! На остаточну суму також впливають стан металу, наявність неметалевих елементів і необхідність попереднього розбирання. Деякі пункти приймають металобрухт лише за умови дотримання мінімальної ваги партії, тому це варто уточнити заздалегідь.

Щоб отримати більше грошей, доцільно порівняти пропозиції кількох пунктів прийому. Перед поїздкою слід запитати актуальну ціну за кілограм, чи приймають там цілі ворота, чи потрібно знімати дерев'яні вставки, замки та інші сторонні елементи, а також чи доступний демонтаж із вивезенням.

Важливо! Якщо ворота ще придатні до використання, можна також розглянути продаж як вживаної конструкції. У такому разі ціна залежатиме від стану, розмірів, дизайну та попиту, а виручка потенційно може бути вищою, ніж під час здавання металу на перероблення.

До речі, старі комп'ютерні кабелі та дроти можна здати на металобрухт, якщо вони містять мідні або алюмінієві провідники. В Україні працюють спеціалізовані пункти, які закуповують кабельну продукцію, зокрема в ізоляції.