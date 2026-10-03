З чого зроблені старі батареї

Більшість старих радіаторів опалення, які можна побачити у будинках радянського періоду, виготовлені саме з чавуну. Найпоширенішими були секційні батареї, розповідає 24 Канал.

Вага однієї секції залежить від конкретної моделі. Наприклад, секція МС-140-500 важить близько 7,1 – 7,5 кілограмів, тоді як легша МС-140-300 – приблизно 5,5 – 5,7 кілограмів.

Тобто приблизну вагу старої батареї можна порахувати за кількістю секцій. Наприклад:

5 секцій – близько 35 кілограмів;

7 секцій – близько 50 кілограмів;

10 секцій – близько 71 кілограмів;

12 секцій – близько 85 кілограмів.

Фактична вага може відрізнятися залежно від моделі та наявності металевих деталей.

Скільки можна заробити на батареї

Середня ціна чавуну в Україні, за даними metalolom.biz, у вересні становила 3 гривні за кілограм. Якщо орієнтуватися на ці показники, то вартість радіатора буде такою:

Батарея Орієнтовна вага За 3 гривень/кілограм 5 секцій 35 кілограмів 105 гривень 7 секцій 50 кілограмів 150 гривень 10 секцій 71 кілограм 213 гривень 12 секцій 85 кілограмів 255 гривень

Це орієнтовний розрахунок за середньою ціною чавуну, оскільки остаточну суму визначає пункт прийому після зважування та оцінки брухту.

Водночас ціни між приймальними пунктами можуть відрізнятися. Тому перед здачею старої батареї варто уточнити, за якою категорією приймуть саме радіатор, чи враховують металеві деталі та чи є знижка через засміченість.

Якщо батарея ще стоїть у квартирі, варто врахувати і витрати на демонтаж та транспортування.

Нагадаємо, що за старий холодильник в Україні теж можна отримати майже тисячу гривень, залежно від моделі. Оскільки у ньому найбільше саме металу, можна вигідно здати прилад на брухт.