З чого складається холодильник

У холодильнику найбільше саме металу, хоча значну частину його маси також становлять пластик та інші матеріали, розповідає 24 Канал.

Дослідження, присвячене переробці старих холодильників, показує, що в базовій моделі вагою 58,4 кілограма основними матеріалами є:

низьколегована сталь – 32,093 кілограма.

алюміній – 2,189 кілограма;

мідь – 1,308 кілограма.

Також у холодильнику є чимало магнітів, електронихі компонентів та інших матеріалів, але найбільше саме сталі. Хоча найбільший дохід принесе все-таки мідь, попри відносно невеликий вміст.

Скільки принесе холодильник

За даними ресурсу Metalolom.biz.ua, станом на початок вересня середня ціна брухту металів в Україні становила:

чорного лому – 2,68 гривні за кілограм;

сталі – 5,20 гривні за кілограм;

міді – 480,77 гривні за кілограм;

та алюмінію – 72 гривні за кілограм.

Тож якщо взяти для орієнтовного розрахунку згадану модель вагою 58,4 кг і врахувати лише зазначені в ній основні метали, можна отримати:

за 32,093 кілограма сталі × 5,20 гривні – близько 167 гривень;

2,189 кілограма алюмінію × 72 гривні – близько 158 гривень;

та за 1,308 кілограма міді × 480,77 гривень – близько 629 гривень.

Таким чином, вартість цих частин холодильника разом становить близько 953 гривень.

Однак варто розуміти, що не завжди саме таку суму виплатять за будь-який старий холодильник. Адже моделі відрізняються за вагою, конструкцією та вмістом металів, а пункти прийому можуть оцінювати метали за іншими розцінками.

Нагадаємо, на початку вересня мідь на світових ринках здешевшала. Інвестори занепокоєні перспективами світової економіки на тлі напруженої геополітичної ситуації. Існує ризик уповільнення зростання, що може скоротити попит на цей кольоровий метал.