Скільки принесуть 20 кілограмів міді

Станом на початок вересня 2026 року середня ціна міді в Україні становила 476.46 гривень за кілограм, за даними Metalolom.biz.ua.

Таким чином, 20 кілограмів звичайної міді за середньою ціною можуть принести близько 9 529 гривень.

Однак ціна міді в різних пунктах прийому значно відрізняється. За даними сайту, коливається в діапазоні від 420 до 520 гривень за кілограм.

Тож якщо пункт прийому запропонує найвищу ставку, 20 кілограмів міді принесуть 10 400 гривень.

Але існують також різні види мідного брухту, ціни на які значно відрізняються, тому й виручка за них буде різною.

Вид мідного брухту Середня ціна за 1 кілограм За 20 кілограмів Мідь 476,46 гривень 9 529,20 гривень Мідний кабель 400 гривень 8 000 гривень Мідна стружка 387,50 гривень 7 750 гривень Мідні радіатори 348,12 гривень 6 962,40 гривень

Від чого залежить кінцева сума

Найбільше на ціну міді у пункті прийому впливає якість і склад металу.

Чиста мідь має вищу ціну, оскільки її не потрібно додатково відокремлювати від інших матеріалів. Якщо ж разом із металом є ізоляція, припій, фарба, інші метали або значна кількість домішок, закупівельна ціна знижується.

Для прикладу:

Різниця між середньою ціною звичайної міді та мідного кабелю на сайті становить 76,46 гривні за кілограм. Відтак, за партію у 20 кілограмів це вже понад 1 500 гривень .

. Стружка також коштує дешевше за звичайну мідь – різниця сягає 88,96 гривень за кілограм, або майже 1 780 гривень на 20 кілограмів.

Водночас єдиного тарифу на брухт міді немає. На ціну впливають місцевий попит, конкуренція між приймальними пунктами, обсяг партії та витрати на подальше сортування і переробку.

Тому перед здачею великої партії має сенс порівняти кілька пунктів прийому, а не погоджуватися на першу запропоновану суму.

Нагадаємо наразі ситуація на українському ринку брухту залишається складною. За словами президента Української асоціації вторинних металів Володимира Бублея, через скорочення попиту та обмеження експорту в Україні вже припинили роботу до 45% пунктів прийому брухту.