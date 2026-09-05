Скільки принесуть 20 кілограмів міді
Станом на початок вересня 2026 року середня ціна міді в Україні становила 476.46 гривень за кілограм, за даними Metalolom.biz.ua.
Таким чином, 20 кілограмів звичайної міді за середньою ціною можуть принести близько 9 529 гривень.
Однак ціна міді в різних пунктах прийому значно відрізняється. За даними сайту, коливається в діапазоні від 420 до 520 гривень за кілограм.
Тож якщо пункт прийому запропонує найвищу ставку, 20 кілограмів міді принесуть 10 400 гривень.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Але існують також різні види мідного брухту, ціни на які значно відрізняються, тому й виручка за них буде різною.
|Вид мідного брухту
|Середня ціна за 1 кілограм
|За 20 кілограмів
|Мідь
|476,46 гривень
|9 529,20 гривень
|Мідний кабель
|400 гривень
|8 000 гривень
|Мідна стружка
|387,50 гривень
|7 750 гривень
|Мідні радіатори
|348,12 гривень
|6 962,40 гривень
Від чого залежить кінцева сума
Найбільше на ціну міді у пункті прийому впливає якість і склад металу.
Чиста мідь має вищу ціну, оскільки її не потрібно додатково відокремлювати від інших матеріалів. Якщо ж разом із металом є ізоляція, припій, фарба, інші метали або значна кількість домішок, закупівельна ціна знижується.
Для прикладу:
- Різниця між середньою ціною звичайної міді та мідного кабелю на сайті становить 76,46 гривні за кілограм. Відтак, за партію у 20 кілограмів це вже понад 1 500 гривень.
- Стружка також коштує дешевше за звичайну мідь – різниця сягає 88,96 гривень за кілограм, або майже 1 780 гривень на 20 кілограмів.
Водночас єдиного тарифу на брухт міді немає. На ціну впливають місцевий попит, конкуренція між приймальними пунктами, обсяг партії та витрати на подальше сортування і переробку.
Тому перед здачею великої партії має сенс порівняти кілька пунктів прийому, а не погоджуватися на першу запропоновану суму.
Нагадаємо наразі ситуація на українському ринку брухту залишається складною. За словами президента Української асоціації вторинних металів Володимира Бублея, через скорочення попиту та обмеження експорту в Україні вже припинили роботу до 45% пунктів прийому брухту.