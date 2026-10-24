Старий ноутбук може принести гроші: скільки заплатять за нього на металобрухті

Скільки можна отримати за старий ноутбук на металобрухті

Сума, яку можна отримати за старий ноутбук, залежить передусім від того, куди саме його здати. За даними сервісу GetScrapEx, пункти прийому металобрухту можуть оцінювати пристрій як суміш матеріалів або приймати окремі компоненти за різними цінами. Тому єдиного тарифу на старі ноутбуки в Україні немає.

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Зверніть увагу! У корпусі та внутрішніх компонентах ноутбука містяться різні матеріали: алюміній, мідь, сталь, а також невеликі кількості інших металів. Водночас значна частина пристрою – це пластик, скло та електронні компоненти, які не можна оцінювати за тарифом на звичайний металобрухт.

У жовтні 2026 року ціни на різні категорії металобрухту суттєво відрізняються. Наприклад, мідь оцінюють у сотні гривень за кілограм, тоді як вартість чорного металобрухту зазвичай значно нижча. Однак переносити ці розцінки безпосередньо на цілий ноутбук неправильно: у ньому немає кілограма чистої міді чи іншого дорогого металу.

Важливо! Тому без огляду пристрою та уточнення умов прийому назвати точну суму неможливо. Якщо ноутбук старий, несправний і його приймають лише як змішаний брухт, виплата може бути невеликою. А якщо окремі компоненти мають цінність для повторного використання або переробки, власник може отримати вигіднішу пропозицію.

Від чого залежить ціна ноутбука та як отримати більше грошей

На оцінку впливають модель і вага ноутбука, матеріали корпусу, наявність комплектуючих та їхній стан. Наприклад, мідні елементи й алюмінієві деталі можуть мати окрему цінність, але їхня фактична кількість у пристрої обмежена. До того ж плати та інші електронні компоненти можуть приймати спеціалізовані компанії з переробки електронних відходів, а не звичайні пункти металобрухту.

Зверніть увагу! Перед здаванням варто порівняти кілька варіантів. Зателефонуйте до пунктів прийому й уточніть, чи приймають вони цілі ноутбуки, як розраховують вартість та чи потрібно розбирати пристрій. Актуальні розцінки на окремі метали можна перевірити на GetScrapEx, а приклади цін на кольорові й чорні метали наведені також на сайті пункту прийому металобрухту в Києві.

Якщо ноутбук ще працює, перед продажем на брухт варто перевірити його ціну на ринку вживаної техніки. Навіть застаріла модель може коштувати дорожче як пристрій або набір запчастин, ніж як сировина. Якщо ж техніка непридатна до використання, доцільно звернутися до спеціалізованого пункту збору електронних відходів.

Важливо! Подбайте про особисті дані: перед передаванням ноутбука видаліть файли та облікові записи, а за можливості – безпечно очистьте накопичувач. Акумулятор не варто пошкоджувати або викидати разом зі звичайним сміттям: уточніть, чи приймає його обраний пункт окремо.

Отже, вартість старого ноутбука на металобрухті визначають не ціна самого пристрою в минулому, а кількість матеріалів, які можна використати повторно, та правила прийому. Щоб не продешевити, порівняйте пропозиції пунктів прийому й окремо оцініть можливість продажу робочих деталей.

Раніше ми писали, що старий або зламаний пилосос не обов'язково викидати на смітник – його можна спробувати здати на металобрухт. Однак отримати гроші вдасться не завжди, адже багато залежить від складу приладу та правил конкретного пункту приймання.