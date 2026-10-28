Не поспішайте викидати стару АКБ: скільки можна виручити за акумулятор вантажівки

Скільки можна отримати за акумулятор від вантажівки

Вартість старого акумулятора залежить передусім від його ваги та ціни, яку пропонує пункт прийому. За даними сервісу GetScrapEx, у жовтні 2026 року середня ціна прийому автомобільних акумуляторів в Україні становить близько 22 гривень за кілограм. Водночас розцінки відрізняються залежно від категорії батареї: наприклад, свинцеві АКБ у пластиковому корпусі можуть приймати за вищою ціною, ніж акумулятори в ебонітовому корпусі.

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Вантажні автомобілі використовують акумулятори значної ємності, тому вони зазвичай важчі за батареї легкових машин. Наприклад, акумулятор ємністю 190 ампер-годин може важити близько 43 кілограмів. Якщо рахувати за орієнтовною ставкою 22 гривні за кілограм, за одну таку батарею можна отримати приблизно 946 гривень.

У вантажівці можуть бути встановлені дві батареї. Якщо кожна важить приблизно 43 кілограми, а пункт прийому пропонує 22 гривні за кілограм, за обидві можна виручити орієнтовно 1 892 гривні. Це розрахунок за середньою ціною, а не гарантована сума виплати.

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Враховуйте, що ціни на акумуляторний брухт змінюються. Тому перед здаванням варто уточнити актуальну ставку в кількох пунктах прийому та запитати, чи застосовують вони однакову ціну до вантажних і легкових акумуляторів.

Від чого залежить ціна старого вантажного акумулятора

Пункти прийому можуть оцінювати акумулятори за кілограмами або за ємністю в ампер-годинах. Через це дві пропозиції з різними тарифами не завжди можна порівняти безпосередньо: потрібно розрахувати, скільки грошей дадуть саме за вашу батарею.

Прогнози

На підсумкову суму впливають такі чинники:

Вага акумулятора. Що важча батарея, то більше можна отримати за однакової ставки за кілограм.

Що важча батарея, то більше можна отримати за однакової ставки за кілограм. Тип і корпус АКБ. Свинцево-кислотні акумулятори, батареї в пластиковому або ебонітовому корпусі та інші типи можуть мати різні тарифи.

Свинцево-кислотні акумулятори, батареї в пластиковому або ебонітовому корпусі та інші типи можуть мати різні тарифи. Умови прийому. Один пункт може пропонувати фіксовану ціну за кілограм, інший — виплату залежно від ємності або додаткові умови під час здавання.

Один пункт може пропонувати фіксовану ціну за кілограм, інший — виплату залежно від ємності або додаткові умови під час здавання. Купівля нового акумулятора. Деякі продавці пропонують вигіднішу оцінку старої батареї, якщо клієнт одночасно купує нову. Тому варто порівнювати як звичайну здачу, так і обмін із доплатою.

Важливо! Не варто самостійно розбирати акумулятор або зливати з нього електроліт. Це небезпечно через їдку кислоту та можливий контакт зі свинцем. Перед транспортуванням краще уточнити вимоги пункту прийому: зазвичай батарею безпечніше перевозити вертикально, захистивши клеми від короткого замикання.

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