Скільки коштує грам срібла та яку суму можна отримати

За даними, наведеними НБУ станом на 12 жовтня, вартість одного грама срібла залежить від того, чи відповідає метал вимогам до банківських металів. Для срібла, яке не відповідає таким вимогам, ціна становить 82,01 гривні за грам, тоді як для банківського срібла – 86,33 гривні.

Різниця між цими показниками становить 4,32 гривні за грам. Відповідно, за 10 грамів металу розрахункова вартість становитиме 820,10 гривні або 863,30 гривні залежно від категорії. За 100 грамів це вже 8 201 гривня або 8 633 гривні.

Важливо! Однак ці суми не варто сприймати як гарантовану виплату за старі прикраси. Національний банк України пояснює, що облікова ціна банківських металів не означає зобов'язання регулятора купувати чи продавати їх за зазначеною вартістю. Для продажу дорогоцінних металів у виробах і брухті НБУ радить звертатися до ломбардів або пунктів скупки.

Від чого залежить сума за срібні прикраси

Якщо людина планує здати срібний ланцюжок, каблучку, сережки або інший виріб, остаточна сума залежатиме від кількох чинників. Насамперед важливі проба срібла, фактична вага дорогоцінного металу та правила оцінювання в конкретному пункті скупки.

Наприклад! Срібні прикраси можуть мати пробу 925 або 875. Це означає, що в кожному грамі сплаву міститься відповідно 92,5% або 87,5% срібла. Тому вага готового виробу не дорівнює вазі чистого металу в ньому.

Якщо прикраса має вставки, каміння або деталі з інших матеріалів, під час оцінювання їх можуть не враховувати як срібло. Також різні установи можуть пропонувати різні закупівельні ціни, тому перед продажем варто порівняти кілька пропозицій.

Важливо! Банківське срібло та звичайні ювелірні вироби – не одне й те саме. Для банківських металів діють вимоги до якості та стандартів, тоді як прикраси оцінюють з урахуванням проби й вмісту дорогоцінного металу.

Отже, перед здаванням срібла варто уточнити ціну саме за грам відповідної проби, правила зважування та можливі додаткові умови. Це допоможе зрозуміти, яку суму можна отримати насправді, а не лише орієнтуватися на облікову вартість металу.

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