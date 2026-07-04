Долари 1996 року та старіші: чи можна безплатно обміняти такі купюри

Банки або ж небанківські фінансові установи не мають права встановлювати обмеження щодо року випуску чи номіналу доларових купюр, якщо вони є законними платіжними засобами в США. Зокрема, в Нацбанку повідомили, що валютно-обмінні операції мають проводитися з усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених.

Чи можна обміняти старі долари на нові безплатно

Українці зазвичай називають "старими доларами" банкноти серії 1990, 1993, 1996 та 2001 років. Особливо коли йдеться про 100-доларові купюри, які без синьої захисної стрічки. Втім, усі вони насправді залишаються дійсними.

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Ще з 2023 року, роз'яснили у Національному банку України, такого поняття, як "старі долари", які не підлягають обміну, не існує.

Тому регулятор заборонив банкам та фінустановам відмовляти в обміні іноземної валюти, яка за дизайном та елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам центральних банків, а її справжність підтверджена. Відтак, обмін таких валют на купюри новішого зразка має проводитися за 0 гривень.

Отже, якщо станом на 3 липня середній курс купівлі долара в банках становить 44,50 гривні, то за 100-доларову купюру 1996 року людина отримає близько 4 450 гривень.

У якому випадку доведеться платити за обмін

Крім того, НБУ скасував ще й поняття "незначно зношеної банкноти". Тобто та валюта, яка має незначні пошкодження, може надалі обмінюватися за встановленим курсом установи, де відбуватиметься операція.

Натомість купюри, що мають ознаки значного зношення, підлягають процедурі інкасо. За цією процедурою банки приймають значно зношені або ж пошкоджені банкноти, передають їх до банку країни походження або до банків-кореспондентів, з якими укладені угоди щодо обміну таких пошкоджених банкнот, та обмінюють купюри на придатні до обігу. І вже такий процес відбувається за певними тарифами фінустанов.