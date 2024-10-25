Які картини підпали під оцінку
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало незалежну оцінку колекції Медведчука. Комісія з реалізації арештованих активів обрала оцінником ПП "ТЕНДЕР ОНЛАЙН".
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Картини було поділено на 2 категорії:
- 149 витворів мистецтва мають культурну цінність і є надзвичайно коштовними;
- 136 – не мають культурної цінності.
Найдорожчими роботами серед 136 картин є:
- Композиція з човнами (автор невідомий) – 392,5 тисячі гривень;
- Полудень у Криму (автор – Вітіковський Лев) – 374,4 тисячі гривень;
- Трійка (автор – Стойлов Костянтин) – 349 тисячі гривень;
- Коні (автор невідомий) – 284,8 тисячі гривень;
- Акт або іспанка (автор – Сергій Резніченко) – 170,1 тисячі гривень.
За висновком експертів Національного художнього музею України, ці картини не мають культурної та історичної цінності, відтак, можуть бути реалізовані на аукціоні,
– йдеться у повідомленні АРМА.
Зверніть увагу! 136 картин, що не мають культурної цінності будуть реалізовані через "Прозорро. Продажі".