Какие картины подпали под оценку

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило независимую оценку коллекции Медведчука. Комиссия по реализации арестованных активов выбрала оценщиком ЧП "ТЕНДЕР ОНЛАЙН".

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Картины были разделены на 2 категории:

149 произведений искусства имеют культурную ценность и являются чрезвычайно ценными;

136 – не имеют культурной ценности.

Самыми дорогими работами среди 136 картин являются:

Композиция с лодками (автор неизвестен) – 392,5 тысячи гривен;

Полдень в Крыму (автор – Витиковский Лев) – 374,4 тысячи гривен;

Тройка (автор – Стойлов Константин) – 349 тысячи гривен;

Лошади (автор неизвестен) – 284,8 тысячи гривен;

Акт или испанка (автор – Сергей Резниченко) – 170,1 тысячи гривен.

По заключению экспертов Национального художественного музея Украины, эти картины не имеют культурной и исторической ценности, поэтому, могут быть реализованы на аукционе,

– говорится в сообщении АРМА.

Обратите внимание! 136 картин, не имеющих культурной ценности будут реализованы через "Прозорро. Продажи".