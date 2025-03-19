Долар відійшов від багатомісячного мінімуму напередодні важливого рішення центробанку США

Долар США демонструє позитивну динаміку на ринку. На динаміку валюти впливає курс євро, як й очікування рішення центрального банку США.

Що відбувається з доларом США

У середу, 19 березня, долар США зростає в ціні, відійшовши від мінімуму за 5 місяців. Про це пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Долар відновлює позиції на ринку, оскілько зростання євро на паузі, тоді як ринки очікували нових економічних прогнозів від членів Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC). Водночас триває засідання Федеральної резервної системи США (ФРС). Очікують, що регулятор залишить процентні ставки на поточному рівні – 4,25% – 4,5% річних.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар США на сьогодні

Наразі Індекс долара США торгується на рівні 103,66. Цей показник зріс на 0,40%, інформує MarketWatch. Протягом дня індекс долара коливається в діапазоні від 103,25 до 103,72. З початку 2025 року долар втратив в ціні 4,43%. Раніше повідомляли, що обвал долара США з початку року було найгіршим стартом для валюти на початку року з 2008 року.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: