Долар США набирає обертів: що відбувається з топовою валютою світу

Долар США демонструє позитивну динаміку на ринку. На вартість валюти впливає останнє рішення ФРС США.

Що відбувається з доларом США

У п'ятницю, 21 березня, долар США зростає в ціні третю торгову сесію поспіль. Про це пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics. Інвестори продовжують оцінювати монетарну політику Федеральної резервної системи США.

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ФРС США залишила процентну ставку на поточному рівні – 4,25% – 4,5%. Водночас регулятор натякнув на два зниження процентних ставок цього року. Крім того, глава Федерального резерву Джером Пауелл применшив занепокоєння щодо інфляційного впливу тарифів президента Дональда Трампа.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар США на сьогодні

Наразі Індекс долара США торгується на рівні 103,98. Цей показник додав в ціні 0,13%, інформує MarketWatch. Протягом дня індекс долара коливається в діапазоні від 103,76 до 104,15. За останні 5 днів долар США подорожчав на 0,25%, тоді як з початку 2025 року – втратив 4,15%. Нагадаємо, що обвал долара США з початку року став найгіршим стартом для валюти на початку року з 2008 року.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: