Долар стрімко дорожчає в Росії, наблизившись до важливого психологічного рівня

У Росії долар США знову почав зростати в ціні. На російську валюту тисне відразу декілька факторів. Водночас рубль суттєво подорожчав з початку року.

Курс долара до рубля

У понеділок, 7 квітня, курс долара в Росії суттєво зріс. Ба більше, американська валюта завершила попередній тиждень із приростом, пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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На момент створення цього матеріалу, курс долара торгується на рівні 86,23 рубля. Долар подорожчав на 3% за день. За попередній тиждень курс долара США зріс на 2,36. На рубль тисне низка факторів, за даними російських ЗМІ:

Більше критичні заяви президента США Дональда Трампа щодо Росії і Володимира Путіна.

Нові тарифи США, через які буде складно передбачити, яку динаміку будуть демонструвати валюти.

Обвал цін на нафту.

Зниження ділової активності в Росії.

Водночас підтримкою для російської валюти є активне надходження валюти від експортерів та інші фактори. Проте цей ефект не буде тривати довго. Нагадаємо, що з початку року курс долара США в Росії значно впав. Російський рубль з січня зріс в ціні на понад 21%. Валюта дорожчала через переговори між США та Росією щодо припинення війни в Україні та заяви про ймовірне скасування деяких санкцій проти Росії.