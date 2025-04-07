Доллар стремительно дорожает в России, приблизившись к важному психологическому уровню

В России доллар США снова начал расти в цене. На российскую валюту давит сразу несколько факторов. В то же время рубль существенно подорожал с начала года.

Курс доллара к рублю

В понедельник, 7 апреля, курс доллара в России существенно вырос. Более того, американская валюта завершила предыдущую неделю с приростом, пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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На момент создания этого материала, курс доллара торгуется на уровне 86,23 рубля. Доллар подорожал на 3% за день. За предыдущую неделю курс доллара США вырос на 2,36. На рубль давит ряд факторов, по данным российских СМИ:

Более критические заявления президента США Дональда Трампа в отношении России и Владимира Путина.

Новые тарифы США, из-за которых будет сложно предсказать, какую динамику будут демонстрировать валюты.

Обвал цен на нефть.

Снижение деловой активности в России.

В то же время поддержкой для российской валюты является активное поступление валюты от экспортеров и другие факторы. Однако этот эффект не будет длиться долго. Напомним, что с начала года курс доллара США в России значительно упал. Российский рубль с января вырос в цене более чем на 21%. Валюта дорожала из-за переговоров между США и Россией о прекращении войны в Украине и заявления о вероятной отмене некоторых санкций против России.