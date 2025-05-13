Скільки коштує 1 карат діаманта різного походження

Діаманти – це символ розкоші та багатства. Дорогоцінний камінь часто використовують для створення ювелірних прикрас. Водночас вартість діамантів залежить від кількох факторів.

Скільки коштує діамант в 1 карат

Станом на вівторок, 13 травня, середня ціна діаманта вагою 1 карат коливається на рівні 3893 доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на StoneAlgo. Додамо, що це ціна для діамантів природного походження.

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Проте варто враховувати, що вартість діаманта в 1 карат може коливатися від 1319 доларів до 9041 долара. Ціна дорогоцінного каміння залежить від кількох чинників. Згадаємо про такі:

Форма;

Колір;

Чистота.

Що таке карат Це позасистемна одиниця вимірювання маси, що використовується для коштовних каменів. Карат становить 200 міліграм.

За останні три місяці вартість діаманта вагою 1 карат зросла майже на 7%, а за 6 місяців – на майже 2%. Водночас дорогоцінний камінь з аналогічною вагою, але вирощений в лабораторії, торгується на рівні 567 доларів. Загалом вартість такого діаманта може коливатися від 348 доларів до 1224 доларів. На ціну діамантів з лабораторії впливають ті ж, фактори, що й на природні камені.