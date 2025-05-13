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13 травня, 19:42
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Скільки коштує 1 карат діаманта різного походження

Віта Свірневська
Основні тези
  • Середня ціна діаманта в 1 карат становить 3893 доларів, вартість варіюється від 1319 до 9041 долара.

  • На ціну діаманта впливають форма, колір та чистота, а також його походження (природний чи лабораторний).

     

     

Діаманти – це символ розкоші та багатства. Дорогоцінний камінь часто використовують для створення ювелірних прикрас. Водночас вартість діамантів залежить від кількох факторів.

Скільки коштує діамант в 1 карат

Станом на вівторок, 13 травня, середня ціна діаманта вагою 1 карат коливається на рівні 3893 доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на StoneAlgo. Додамо, що це ціна для діамантів природного походження. 

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Проте варто враховувати, що вартість діаманта в 1 карат може коливатися від 1319 доларів до 9041 долара. Ціна дорогоцінного каміння залежить від кількох чинників. Згадаємо про такі:

  • Форма;
  • Колір;
  • Чистота. 

Що таке карат

Це позасистемна одиниця вимірювання маси, що використовується для коштовних каменів. Карат становить 200 міліграм.

 

За останні три місяці вартість діаманта вагою 1 карат зросла майже на 7%, а за 6 місяців – на майже 2%. Водночас дорогоцінний камінь з аналогічною вагою, але вирощений в лабораторії, торгується на рівні 567 доларів. Загалом вартість такого діаманта може коливатися від 348 доларів до 1224 доларів. На ціну діамантів з лабораторії впливають ті ж, фактори, що й на природні камені. 

Нагадаємо, що найдорожчий дорогоцінний камінь у світі продали за рекордні 71,2 мільйона доларів. Це сталося у 2017 році на аукціоні в Гонконзі. Йдеться про діамант Pink Star, вагою 59,60 карата.

Додамо, що ціна на діаманти з лабораторії за останні пів року впала приблизно на 10%, а за останні три місяці – на майже 7%.