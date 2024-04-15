Прогноз від Роберта Кійосакі

Роберт Кійосакі опублікував на своїй сторінці в X (раніше Twitter), що біткойн зростатиме. Відтак, ймовірна ціна, якої може сягнути найпопулярніша криптовалюта у світі, це рекордні 2,3 мільйона доларів.

Читайте також Головний конкурент біткойна: яку динаміку демонструє Ethereum і як на цьому заробити

Важливо! За даними finance.ua, станом на 15 квітня вартість біткойна сягає понад 66 тисяч доларів.

Кійосакі погодився з прогнозом інвесторки Кеті Вуд щодо криптовалюти. Вона гарантує, що біткоїн досягне такої вартості.

Чи вірю я їй? Так. Кеті Вуд дуже розумна. Я довіряю її думці. Чи може вона помилятися? Так. І що? Більш важливе питання: у що вірите ви? Що, якщо Кеті має рацію? Що, якщо Кеті помиляється? І найголовніше: скільки у вас біткойнів? Якщо Кеті має рацію, я хотів би купити більше. Якби вона помилялася, я був би радий нулю,

— написав Робер Кійосакі.

Більшість людей, за словами підприємця, не мають цифрового золота незалежно від правоти Кеті Вуд.

Школа – єдине місце на землі, де "розумні" люди – це ті, хто ніколи не робить помилок. У реальному світі найбагатші й найщасливіші люди роблять помилки й навчаються на них,

– додає він.

Що кажуть аналітики ARK Invest

Цікаво, що ще у лютому аналітики ARK Invest заявили, що біткойн тягнеться до ціни у 2,3 мільйона доларів. Цей прогноз був опублікований у щорічному звіті.

Зверніть увагу! За оцінкою ARK Invest, перша у світі криптовалюта може зрости до 2,3 мільйона доларів вже до 2030 року.

А у січні цього року Кеті Вуд, головна виконавча директорка та директорка з управління інвестиціями в компанії Ark Invest, спрогнозувала зростання цифрового золота до рівня 1,5 мільйона доларів.