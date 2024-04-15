Прогноз от Роберта Кийосаки

Роберт Кийосаки опубликовал на своей странице в X (ранее Twitter), что биткойн будет расти. Поэтому, вероятная цена, которой может достичь самая популярная криптовалюта в мире, это рекордные 2,3 миллиона долларов.

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Важно! По данным finance.ua, по состоянию на 15 апреля стоимость биткоина достигает более 66 тысяч долларов.

Кийосаки согласился с прогнозом инвестора Кэти Вуд относительно криптовалюты. Она гарантирует, что биткоин достигнет такой стоимости.

Верю ли я ей? Да. Кэти Вуд очень умная. Я доверяю ее мнению. Может ли она ошибаться? Да. И что? Более важный вопрос: во что верите вы? Что, если Кэти права? Что, если Кэти ошибается? И самое главное: сколько у вас биткойнов? Если Кэти права, я хотел бы купить больше. Если бы она ошибалась, я был бы рад нулю,

– написал Робер Кийосаки.

Большинство людей, по словам предпринимателя, не имеют цифрового золота независимо от правоты Кэти Вуд.

Школа – единственное место на земле, где "умные" люди – это те, кто никогда не делает ошибок. В реальном мире самые богатые и счастливые люди делают ошибки и учатся на них,

– добавляет он.

Что говорят аналитики ARK Invest

Интересно, что еще в феврале аналитики ARK Invest заявили, что биткойн тянется к цене в 2,3 миллиона долларов. Этот прогноз был опубликован в ежегодном отчете.

Обратите внимание! По оценке ARK Invest, первая в мире криптовалюта может вырасти до 2,3 миллиона долларов уже к 2030 году.

А в январе этого года Кэти Вуд, главный исполнительный директор и директор по управлению инвестициями в компании Ark Invest, спрогнозировала рост цифрового золота до уровня 1,5 миллиона долларов.