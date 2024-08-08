Золото – це один із найстабільніших фінансових активів у світі. Дорогоцінний метал навіть називають активом-гаванню, на який звертають увагу під час світових криз. В Україні також проводять операції з золотом.

Скільки коштує один грам золота в Україні

На вартість золота впливає його тип та чистота. На сьогодні найдорожчим видом дорогоцінного металу називають те, яке має пробу 999. Таке золото ще називають інвестиційним й виготовляється у вигляді злитків або монет. Інвестори цінують цей тип дорогоцінного металу через його чистоту та ліквідність.

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Тоді як ювеліри найчастіше використовують для своїх виробів золото з нижчою пробою – від 585 до 750. Таке золото коштує менше, оскільки містить домішки інших металів. Ювелірне золото програє позиції на ринку інвестиційному золоту, за даними НовиниLive.

Яка ціна одного грама золота станом на 8 серпня 2024 року, згідно з даними НБУ:

Закупівельні ціни на золото:

Золото, яке входить до категорії банківський метал (доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів), на сьогодні коштує 3131,95 гривні за грам.

Натомість золото, що є банківським металом, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, торгується на рівні 3122,55 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів наразі коштує 3100,63 гривні за грам.

Нагадаємо, що в Україні можна придбати пам'ятні монети із золота. Їхня вартість коливається відгривень за монету. На сьогодні колекція НБУ , яку можна знайти на офіційному сайті, нараховує 11 елементів.

Закупівельні ціни на золото у брухті:

333 проба: 1 032,51 гривні за грам.

375 проба: 1 162,74 гривні за грам.

500 проба: 1 550,32 гривні за грам.

583 проба: 1 807,67 гривні за грам.

585 проба: 1 813,87 гривні за грам.

750 проба: 2 325,47 гривні за грам.

900 проба: 2 790,57 гривні за грам.

916 проба: 2 840,18 гривні за грам.

958 проба: 2 970,40 гривні за грам.

999 проба: 3 097,53 гривні за грам.

999,9 проби: 3 100,32 гривні за грам.

На момент створення цього матеріалу, вартість золота на світовому ринку коливається на рівні 2445 доларів за унцію. З початку 2024 року дорогоцінний метал зріс в ціні на 18,04%, згідно з даними MarketWatch.