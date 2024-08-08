Сколько стоит один грамм золота в Украине

На стоимость золота влияет его тип и чистота. На сегодня самым дорогим видом драгоценного металла называют то, которое имеет пробу 999. Такое золото еще называют инвестиционным и изготавливается в виде слитков или монет. Инвесторы ценят этот тип драгоценного металла из-за его чистоты и ликвидности.

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Тогда как ювелиры чаще всего используют для своих изделий золото с более низкой пробой – от 585 до 750. Такое золото стоит меньше, поскольку содержит примеси других металлов. Ювелирное золото проигрывает позиции на рынке инвестиционному золоту, по данным NewsLive.

Какова цена одного грамма золота по состоянию на 8 августа 2024 года, согласно данным НБУ:

Закупочные цены на золото:

Золото, которое входит в категорию банковский металл (доведенные до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами), на сегодня стоит 3131,95 гривны за грамм.

Зато золото, что является банковским металлом, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, торгуется на уровне 3122,55 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов сейчас стоит 3100,63 гривны за грамм.

Напомним, что в Украине можно приобрести памятные монеты из золота. Их стоимость колеблется от 5515 тысяч гривен за монету до 113 278 тысяч гривен за монету. На сегодня коллекция НБУ, которую можно найти на официальном сайте, насчитывает 11 элементов.

Закупочные цены на золото в ломе:

333 проба: 1 032,51 гривны за грамм.

375 проба: 1 162,74 гривны за грамм.

500 проба: 1 550,32 гривны за грамм.

583 проба: 1 807,67 гривны за грамм.

585 проба: 1 813,87 гривны за грамм.

750 проба: 2 325,47 гривны за грамм.

900 проба: 2 790,57 гривны за грамм.

916 проба: 2 840,18 гривны за грамм.

958 проба: 2 970,40 гривны за грамм.

999 проба: 3 097,53 гривны за грамм.

999,9 пробы: 3 100,32 гривны за грамм.

На момент создания этого материала, стоимость золота на мировом рынке колеблется на уровне 2445 долларов за унцию. С начала 2024 года драгоценный металл вырос в цене на 18,04%, согласно данным MarketWatch.