Які суми можна переказувати за кордон у 2025 році
- Станом на травень 2025 року, українці можуть вільно переказувати кошти за кордон, але існують обмеження, які залежать від типу переказу, статусу клієнта та підтвердження джерел доходів.
З 1 квітня 2025 року НБУ не продовжив ліміт у 150 000 гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку, але банки впровадили власні обмеження, зокрема 100 000 гривень для клієнтів із середнім та низьким рівнем ризику.
Станом на травень 2025 року українці можуть вільно переказувати кошти за кордон. Однак існують певні обмеження, які залежать від типу переказу, статусу клієнта та підтвердження джерел доходів.
Чи є ліміти на перекази
До 1 квітня 2025 року діяв ліміт у 150 000 гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку (P2P), однак Нацбанк вирішив його не продовжувати, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Це обмеження було встановлено НБУ для боротьби з протиправними фінансовими операціями.
З 1 квітня 2025 року НБУ не продовжив дію цього ліміту, однак банки впровадили власні обмеження відповідно до підписаного Меморандуму. Ці обмеження залежать від ризиковості клієнта та наявності підтверджених джерел доходів.
Зауважте! З 1 червня 2025 року для клієнтів із середнім та низьким рівнем ризику ліміт на перекази становитиме 100 000 гривень на місяць.
Обмеження не застосовуються до:
- Переказів між власними рахунками клієнта в одному банку
- Клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, які можуть здійснювати перекази в межах підтвердженого доходу.
- Офіційно зареєстрованих волонтерів.
Ліміти на перекази за кордон
Способи переказу коштів за кордон:
SWIFT-перекази: використовуються для великих сум або ділових операцій. Необхідно мати реквізити банку отримувача та враховувати можливі комісії.
P2P-перекази: швидкий спосіб переказу коштів з картки на картку, однак підлягає вищезазначеним обмеженням.
Онлайн-сервіси: такі як PayPal або Wise, можуть мати власні обмеження та комісії, а також залежати від умов воєнного стану в Україні.
Перед здійсненням переказу за кордон рекомендується:
Уточнити актуальні ліміти та умови у вашому банку.
Підготувати документи, що підтверджують джерела доходів, для можливості збільшення лімітів.
Враховувати можливі комісії та терміни зарахування коштів при виборі способу переказу.