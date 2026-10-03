Скільки грошей можна зняти з картки за день

Наприклад, Приватбанк пропонує зняття коштів різними методами.

Зокрема, зняття готівки з рахунку клієнта дозволено у сумі до 100 тисяч гривень на день. Ліміт на зняття готівки з картки у банкоматі – це 40 тисяч гривень (протягом 3 годин), а також 100 тисяч гривень на добу з рахунку в національній валюті та 200 тисяч гривень на добу з рахунку в іноземній валюті.

Однак для того, аби отримати "на руки" готівку, не обов'язково йти до банкомату чи банку. Зняти до 6 тисяч гривень можна на касі під час оплати товару на деяких автозаправках, в аптеках та магазинах.

Іший популярний банк – monobank – не має власних банкоматів. Тому умови зняття готівки залежать від умов партнерських банків, конкретних пристроїв тощо.

Кошти з карток банку можна знімати за допомогою банків-партнерів. Це Універсал Банку, А-Банк, Укргазбанку.

Добові ліміти: до 100 тисяч гривень (у валютному еквіваленті), а на один рахунок. – до 300 тисяч гривень (в еквіваленті) на всі рахунки.

А Ощадбанк змінив ліміти на зняття готівки в банкоматах ще у 2024 році. Кожні три години можна знімати по 25 тисяч гривень. Але максимальним лімітом теж залишається 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, що лімітів щодо грошей на картках в Україні не існує. Тобто людина може зберігати будь-яку суму на своїй банківській картці.